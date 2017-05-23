Организаторы акции "Стоп Путин! Стоп война!" проведут серию круглых столов в странах Евросоюза в поддержку освобождения украинских пленных в ОРДЛО (видео)

Киев. 23 мая. УНИАН. Международное движение «Всемирное движение патриотов Украины» - организатор всемирной акции «Стоп Путин! Стоп война» - проведет серию круглых столов в странах Евросоюза в поддержку освобождения украинских пленных в ОРДЛО.

Об этом шла речь во время круглого стола в УНИАН на тему: «Пленные – пути решения проблемы, юридическая помощь, международный опыт».

В своем выступлении волонтер и адвокат Елена Живко отметила, что «круглый стол в Киеве - это первый этап международных круглых столов, следующие этапы – это круглые столы в Берлине, Париже и Латвии. Организатором этого мероприятия является Всемирное движение патриотов Украины, которое организовало украинцев, диаспору со всего мира, и во многих странах мира проходят неоднократные акции «Стоп Путин! Стоп война». Люди всего мира показывают, что они идут в унисон с теми событиями, которые происходят в Украине, они поддерживают украинцев».

«Мы заботимся о наших раненых воинах, помогаем им в лечении, мы оплакиваем погибших воинов, но часть общества забыла о тех, кто в плену, о том тяжелом грузе, который несет целая семья, то есть это не просто человек, это чей-то сын, это чей-то муж, чей-то отец», - добавила Живко.

Также она отметила, что организаторы акции никоим образом не вмешиваются непосредственно в процесс обмена пленными.

"Для этого у нас есть специальные государственные органы, которые должны над этим работать. Сегодня мы хотим поднять этот вопрос, чтобы общество заговорило об этой проблематике, если об этой проблематике начнут говорить, то будет больше шансов, что она начнет решаться, собственно поэтому эти круглые столы будут проходить в Европе, чтобы этот вопрос поднимался", - акцентировала волонтер Елена Живко.

В свою очередь руководитель Всемирного движения патриотов Украины Ирэна вон Бург заявила, что следующий круглый стол будет проведен в Париже. "Он уже согласован, позже он будет также в Латвии, мы будем обращаться к Сенату. Мы проводили акцию «Стоп Путин! Стоп война» по всему миру, было более 70 стран, выходили украинцы со всего мира, и мы никогда не забудем о наших пленных, которые находятся в ОРДЛО", - подчеркнула Ирэна вон Бург.

В рамках круглого стола обсуждались идеи о том, как сделать более эффективным процесс освобождения украинских заложников и был презентован соответствующий тематический видеоролик «Жизнь в ожидании».

«Творческое объединение помогло нам создать видео, которое мы планируем возить на эти круглые столы, и постараемся передать те ощущения, которые сопровождают людей, находящихся в плену», - отметила Елена Живко.

По ее словам, стихотворение к этому ролику написал украинский писатель и поэт Сергей Жадан, а музыку – группа «Театр песни «Джерела».