Более 80% негативных выводов Общественного совета добропорядочности в отношении кандидатов в ВСУ не были учтены Высшей квалифкомиссией судей - движение "Честно"

Киев. 24 мая. УНИАН. Более 80% негативных выводов Общественного совета добропорядочности в отношении кандидатов на должности судей обновленного Верховного суда Украины не были учтены Высшей квалификационной комиссией судей Украины.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил старший аналитик кампании "Честно. Фильтруй суд!" Иван Пятак.

"Есть негативные выводы ОСД (Общественного совета добропорядочности – УНИАН) в отношении ряда кандидатов и антирейтинг движения "Честно" в отношении тех лиц, которые не должны стать судьями. Но мы видим, что они проходят дальше, и эти выводы ОСД не принимаются во внимание коллегией членов ВККСУ. Более 80% негативных заключений ОСД не были учтены на этапе собеседования, и эти кандидаты будут вынесены на пленарное заседание ВККСУ для принятия решения по преодолению негативного вывода Общественного совета добропорядочности", - сказал Пятак.

По его словам, согласно законодательству, для того, чтобы преодолеть такой негативный вывод, нужно не менее 2/3 голосов членов ВККСУ.

В свою очередь, директор Центра демократии и верховенства права, соучредитель движения "Честно" Тарас Шевченко прогнозирует, что в ВККСУ преодолеют большинство негативных выводов ОСД. Поэтому он настаивает, чтобы преодоление этого "вето общественности" членами ВККСУ было в форме открытого, а не тайного голосования. "Важно, чтобы голосование членов ВККСУ по выводам ОСД стали открытыми. Когда 80% выводов ОСД на этапе собеседований были проигнорированы, возникает необходимость открытого голосования по преодолению вето общественности. Но, к сожалению, мы предполагаем, что выводы общественности будут преодолены. Поэтому важно обнародовать рейтинги кандидатов до голосования в ВККСУ по ним", - сказал он.

Член Общественного совета добропорядочности от движения "Честно" Галина Чижик сообщила, что из 142 выводов ОСД в отношении кандидатов на должности судей ВСУ Высшая квалифкомиссия судей согласилась лишь с 24-мя.

Она считает, что это свидетельствует о том, что надежды на общественный контроль в деле назначения судей ВСУ не оправдываются. В то же время Чижик убеждена, что «еще не все потеряно, поскольку финальное решение будет приниматься на пленарных заседаниях». «И ключевые наши требования - открытое голосование членов ВККСУ и обнародование поименных результатов голосования по тем кандидатам, которые имеют негативный вывод ОСД о несоответствии критериям добропорядочности и профессиональной этики. Также мы требуем, чтобы рейтинг кандидатов был обнародован до пленарных заседаний ВККСУ", - отметила она.

Еще одним требованием, по словам Чижик, является допустить членов Общественного совета добропорядочности к пленарным заседаниям ВККСУ, где будут назначать судей, «чтобы представитель ОСД смог еще раз напомнить членам ВККСУ, на основании чего тот или иной кандидат получил негативное заключение».

«Мы ожидаем, что комиссия прислушается к требованиям общественности, поскольку в случае, когда более 100 кандидатов, которые получили вето от общественности, станут судьями нового ВСУ, не стоит говорить, что у нас состоялась судебная реформа", - добавила Чижик.