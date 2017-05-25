В Киеве презентовали книгу об украинско-крымских союзах 1500-1700-х годов (видео)

Киев. 25 мая. УНИАН. В Киеве состоялась презентация книги «Казаки и татары. Украинско-крымские союзы 1500-1700-х годов».

Как отметил во время презентации книги в УНИАН ее автор, доктор исторических наук Тарас Чухлиб, особое внимание в книге уделено заключению политических союзов между Крымским ханством и Украинским гетманатом.

«В книге я продолжил ту тему, которую развивал еще в книге «Казаки и янычары. Украина в христианско-мусульманских войнах», где осветил отношения Украины не только с Османской империей, а в том межцивилизационном конфликте между христианской и мусульманской цивилизацией... На страницах этой монографии нельзя осветить все казацко-татарские отношения в их полноте. Ведь это были и крупные экономические отношения, шла большая торговля между украинскими казаками, огромные культурные отношения. Моя книга – о политических союзах. За 200 лет было подписано около 10 политических соглашений. В среднем – одно соглашение в 20 лет», - сказал Чухлиб.

Также автор отметил, что оригинальное приложение в книге содержит тексты мирных договоров между государствами Восточной Европы и Малой Азии, другие интересные документы, характеризующие прочные связи гетманов Украины с ханами Крыма.

Книга была издана издательским домом «Києво-Могилянська академія» тиражом в 1000 экземпляров.

«Динамика продажи книги чрезвычайно огромная. Думаю, имя Чухлиба – популярного историка – сыграло здесь не последнюю роль... Тараса Васильевича как автора я просто обожаю. Потому что у нас не так много историков, которые пишут не только полезно, но и чрезвычайно интересно, не настолько академизированным языком, что это невозможно читать, поскольку наша историческая наука этим страдает. Поэтому эта книга будет понятна и интересна. Она интересно иллюстрирована», - сказала директор издательского дома «Києво-Могилянська академія» Елена Судакова.

Она также отметила, что книга «Казаки и татары. Украинско-крымские союзы 1500-1700-х годов» начала историческую серию по международной истории Украины.

В свою очередь, президент гетманского Фонда Петра Дорошенко – Алексей Дорошенко подчеркнул, что исторический анализ украинско-крымских событий тех времен, о которых говорится в книге, очень актуален сегодня, поскольку история повторяется.

«Всегда говорят, что история идет по спирали. В Украине она сейчас идет по кругу. Когда читаешь книги, посвященные XIX, XVIII, XVII и XXI веку, иногда кажется, что ты читаешь об абсолютно тех же событиях. Если убрать оттуда какие-то отдельные факты, то создается впечатление, что на самом деле иногда ничего не меняется. На самом деле, в этом и есть наша беда, что иногда мы не эволюционируем, а идем по замкнутому кругу. Так происходит, потому что иногда мы не знаем, от чего отталкиваться. Любая страна формируется на основе своей истории, любая ценность государства закладывается в том, что она имела тысячелетия, столетия назад. Ни одна страна не смогла бы существовать долго, если бы у нее не было своей идеологии, а она формируется исключительно на основе гордости за свою историю», - сказал Дорошенко во время презентации книги.