Организаторы детского конкурса "Золотой мольберт" призывают руководство государства помочь его проведению (видео)

Киев. 25 мая. УНИАН. Организаторы детского международного конкурса "Золотой мольберт следами митрополита Андрея Шептицкого" обращаются к руководству государства с просьбой взять под свой патронат и способствовать ежегодному проведению мероприятия, которое в этом году отмечает свое 15-летие.

Соответствующее заявление сегодня на пресс-конференции в УНИАН озвучила учредитель форума и конкурсов "Золотой мольберт» Ольга Михайлюк.

Она рассказала, что первый этап конкурса детского творчества состоялся в марте, а его финал, на который соберутся 1257 детей со всей Украины, начнется во Львове в Соборе Святого Юра. Торжественное награждение финалистов художественного конкурса состоится во Львовском национальном театре оперы и балета им. Соломии Крушельницкой.

По словам Михайлюк, этот конкурс не только выявляет одаренных к художественному творчеству детей, но и способствует их общению и сближению востока и запада Украины, ведь в этом году только из Донецкой и Луганской областей во Львов приедут около 300 детей и учителей. В то же время, к сожалению, из-за боевых действий в Украине некоторые иностранные участники воздержались от поездки.

"У нас почему-то не обращают внимание на детское творчество. А наше государство нуждается в творческих людях, а значит, должно присоединиться к их поддержке ... Я обращаюсь к руководству страны поддержать конкурс на государственном уровне и выступить в последующие годы соучредителем и организатором Международного форума детской и художественного творчества "Золотой мольберт следами митрополита Андрея Шептицкого", чтобы талантливые дети и молодежь могли в творческом общении узнавать друг друга и развивать свои способности, да еще и оздоравливаться в летних лагерях Карпат", - сказала Михайлюк.

В свою очередь руководитель коммуникационного партнера мероприятия - компании FRESHPR Орест Вачков сказал: "Я действительно не знаю каких-либо альтернативных акций, которые так помогают детям познать свою страну, общаться, делиться опытом. Поэтому, я думаю, что у этой акции должно быть очень много партнеров".