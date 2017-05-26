В Киеве 27 мая состоится Национальная молитва за Украину - организаторы мероприятия (видео)

Киев. 26 мая. УНИАН. В Киеве 27 мая проведут Национальный день молитвы за Украину.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший епископ Церкви христиан веры евангельской Украины Михаил Паночко.

По его словам, национальная молитва за Украину начнется во Дворце спорта в 17:00. Ожидается, что в ней примут участие около 8 тыс. верующих разных христианских конфессий.

"Молитва начнется завтра в 17:00 во Дворце спорта. Мы пригласили все конфессии: Украинский патриархат, Греко-католическую церковь, Римско-католическую - всех, кто называет себя христианами и у кого сердце открыто", - сказал Паночко.

Также он сказал, что целью Национального дня молитвы за Украину является "молитвенное единение всех церквей и всего народа во имя спасения и возрождения страны".

Паночко отметил, что уже подтвердили свое участие в мероприятии 20 религиозных организаций: Церковь христиан веры евангельской Украины; Всеукраинский союз евангельских христиан-баптистов; Украинская унионная конференция церкви адвентистов седьмого дня; Украинское библейское общество; Союз свободных церквей христиан евангельской веры Украины; Братство независимых церквей и миссий евангельских христиан-баптистов; Ассоциация миссионерских церквей евангельских христиан Украины; Центр независимых харизматических христианских церквей Украины (Полного Евангелия); Собор независимых евангельских церквей Украины; Объединение церквей христиан веры евангельской «Спасение»; Киевская еврейская мессианская община; Объединение церквей христиан веры евангельской «Украинская миссионерская церковь»; Союз «Церковь Божья Украины»; Центр евангельских христианских церквей Украины «Победа»; Союз евангельских церквей «Ассоциация «Благая весть» в Украине», Украинская христианская церковь «Новое поколение»; Объединенная христианская евангельская церковь Живого Бога Украины; Духовное управление христианских церквей «Царство Божье» в Украине; Содружество церквей и миссий «Всеукраинская христианская ассамблея»; Международное служение «Движение искателей Бога».