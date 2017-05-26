Авторы нового Трудового кодекса призвали парламент принять документ во втором чтении в ближайшее время

Киев. 26 мая. УНИАН. Представители рабочей группы по доработке проекта Трудового кодекса Украины призвали Верховную Раду в ближайшее время принять во втором чтении доработанный проект, который является максимально компромиссным, соответствует директивам Европейского Союза и предусматривает ряд полезных новаций для работников и работодателей. Об этом авторы проекта в составе представителей парламента, правительства и Всеукраинской ассоциации кадровиков Украины заявили в ходе круглого стола в агентстве УНИАН.

В частности, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам регулирования трудовых отношений и занятости населения парламентского Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Александр Дроздик отметил, что доработанный проект Трудового кодекса воплощает труд специалистов в течение последних 15 лет, прошел длительную доработку в профильном парламентском комитете, правительстве и экспертной среде, и включает нормы, которые не предусмотрены действующим кодексом, но практикуются на рынке труда.

«Это максимально отработанный и компромиссный документ как для работника, так и для работодателя. Я думаю, в ближайшее время он будет внесен в зал для принятия во втором чтении. Возможно, даже в следующем месяце, о чем предварительно заявлял спикер Верховной Рады», - сказал депутат.

Присутствующий на круглом столе государственный секретарь Министерства социальной политики Украины, заместитель главы рабочей группы по доработке проекта Трудового кодекса Украины при Комитете Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения Виктор Иванкевич призвал парламент принять документ в нынешнем виде, также называя его наиболее компромиссным. Среди преимуществ нового кодекса он выделил четкие правила подбора кадров, новые методы защиты прав соискателей и устранения их дискриминации, урегулирование вопросов трудоустройства украинцев за рубежом и иностранцев в Украине, порядок восстановления на работе по решению суда, дополнительные гарантии для работников.

«Сегодня очень много инсинуаций о новом Трудовом кодексе. Я хочу вас заверить, что ни одной нормы по сравнению с действующим кодексом, которые давали бы право работодателю нещадно эксплуатировать работника, в этом документе нет. Потому эти обвинения являются безосновательными. Я надеюсь, что этот документ будет принят, и мы вместе будем работать над его улучшением», - подчеркнул он.

В свою очередь, глава Государственной службы Украины по вопросам труда государственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства Роман Чернега развеял опасения, что проведение проверок и введение высоких штрафов за нарушения трудового законодательства будут использоваться как новый механизм давления на бизнес, наполнения бюджета и коррупционных схем.

«Прошло практически уже 5 месяцев, и я хочу вам сообщить, что за этот период максимальный размер штрафа в 320 тысяч, которого все опасались, наложен в 10 случаях из тех тысяч проверок, которые мы на сегодня уже провели», - сказал он.

Что касается штрафа в размере 96 тысяч за наличие не оформленных в штат работников, то Чернега подчеркнул, что этот штраф себя оправдал как инструмент превентивного характера, поскольку, опасаясь его применения, работодатели более активно стали оформлять «теневых» работников в штат.

«По тем сообщениям, которые поступают в Государственную фискальную службу относительно оформленных работников, за этот период, наверное, на треть по сравнению с предыдущим периодом выросло количество легальных работников. Мы получили очень серьезную динамику, и в первом квартале Пенсионный фонд получил к плану плюс 7,5 млрд грн», - добавил он, отмечая, что легальный бизнес, который официально трудоустраивает работников, поддерживает такую практику.

Кандидат юридических наук, проектный менеджер «Реформы рынка труда» Офиса реформ Кабинета министров Украины Ольга Макогон, в свою очередь, отметила, что предусмотренный новым кодексом письменный трудовой договор защищает интересы как работника, так и работодателя, поскольку стороны получают возможность легально урегулировать трудовые отношения, что повысит уровень трудовой культуры.

«Также Трудовой кодекс впервые легализирует такое понятие, как дистанционная работа. Работодатель может позволить работнику с использованием коммуникационных технологий работать из дома, из кафе, из любой точки мира, где работник находится. То есть, качество, результат работы выходит на первый план. Также легализуется понятие надомной работы», - сказала она.

Среди полезных новаций кодекса Макогон также выделила регулирование вопросов правопреемничества в трудовых отношениях при смене собственника предприятия, заключение срочных трудовых договоров, полугодовой испытательный срок для руководителей предприятий и урегулирование вопроса прекращения трудовых отношений во время испытательного срока, в частности, обязательство работодателя предупредить работника об увольнении в этот период за 3 дня.

Глава Всеукраинской ассоциации кадровиков Украины, главный редактор журнала «Справочник кадровика», газеты «Кадры и зарплата» Ольга Харечко разъяснила предусмотренную новым кодексом норму приостановки действия трудового договора.

«Это временное освобождение работника от работы на определенный период, при котором действие трудового договора не прекращается, и за работником при этом сохраняется заработная плата полностью или частично, или платится предусмотренная законодательством компенсация», - сказала она, отметив, что этот механизм можно использовать при выполнении работником общественных обязанностей, поиске новой работы по согласию работодателя, получении работником предупреждения в связи с несоответствием занимаемой должности или по состоянию здоровья, неявке работника более 2 месяцев без пояснения причин, забастовке работника, проведении обучения. «Эта норма расставляет все точки на «і» между работодателем и работником. Трудовые отношения становятся более прозрачными и понятными для обеих сторон», - резюмировала Харечко.

Присутствующий на круглом столе представитель юридического департамента Минсоцполитики Никита Суетин, в свою очередь, отметил, что на сегодня в проекте Трудового кодекса имплементированы все 8 директив ЕС, включая положения, запрещающие дискриминацию работников, обязывающие информировать об условиях работы и о вакансиях, о работе на определенный срок, неполной занятости, коллективном увольнении, защите прав работников при смене собственника компании, согласовании нормативных актов работодателя, отпуске не менее 28 дней, выплате выходного пособия в зависимости от стажа работы у работодателя.

«Этот проект Трудового кодекса был направлен в Международную организацию труда. Они дали 59 рекомендаций. Все 59 рекомендаций, по сути, учтены. Можно сказать, что Трудовой кодекс целиком соответствует нормам права Европейского Союза», - подчеркнул он.

Также Суетин отметил, что в новом кодексе остается трудовая книжка, но в то же время предусмотрено обязательство постепенного формирования реестра застрахованных лиц, чтобы в перспективе около 5 лет все-таки отказаться от использования трудовой книжки.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 5 ноября 2015 года приняла в первом чтении проект Трудового кодекса, объединяющего многочисленные поправки в действующий кодекс и адаптирующий трудовое законодательство Украины к международным нормам.

Инициаторами данного законопроекта стали премьер-министр Украины Владимир Гройсман, первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Степан Кубив, народный депутат от партии «Народный фронт» Людмила Денисова, а также народный депутат от партии «Оппозиционный блок» Михаил Папиев.