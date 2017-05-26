Президентский законопроект может создать опасный прецедент лишения гражданства украинцев – эксперт (фото, видео)

Киев. 26 мая. УНИАН. Президентский законопроект о запрете двойного гражданства в случае его принятия парламентом создаст опасный прецедент необоснованного лишения гражданства Украины.

Об этом заявила глава международной организации Global Ukraine Виолетта Москалу на первом заседании Национальной комиссии по вопросам, связанным с множественным гражданством и защитой прав национальных меньшинств и заграничных украинцев, которое проходило в УНИАН.

“Мы, украинцы мира, видим, что был создан опасный прецедент лишения гражданства. Мы написали много обращений к народным депутатам, к Администрации президента. Сегодня собрали представителей диаспоры, экспертов, чтобы проанализировать эти опасности, которые возникают в случае лишения гражданства. Нам нужно понимать, мы остаемся в советской парадигме, когда лишали гражданства диссидентов, или интегрируемся в западный мир, где большинство стран не запрещает множественное гражданство и даже призывает к нему”, - сказала Москалу.

По ее словам, Украине не стоит идти путем лишения гражданства тех, кто уже имеет паспорт или паспорта других стран, потому что страна рискует потерять как минимум 10% граждан.

«Если вы следили за проблематикой гражданства последние три месяца, то увидели, что был создан довольно таки опасный прецедент из-за представления законопроекта №6175 от 13 марта за подписью президента, который прямо предусматривает лишение украинского гражданства украинцев, имеющих другое гражданство», - заметила председатель Global Ukraine.

Эксперт добавила, что сегодняшнее заседание Комиссии проводится с целью наработки предложений для парламентских комитетов и организации парламентских слушаний по поводу проблем гражданства в Украине.

Она подчеркнула, что есть необходимость продолжать дискуссию по законопроекту №6175, внесенного на рассмотрение Верховной Рады по инициативе президента Украины Петра Порошенко, который касается принудительного лишения гражданства Украины.

«Есть определенные принципы, на которых хотелось все же акцентировать внимание. А именно, на необходимости закрепить законодательную невозможность лишения гражданства Украины, потому что когда ребенок рождается, то автоматически получает гражданство. То есть очень опасно начинать лишать гражданства. Лучше работать для обеспечения национальной безопасности в направлении разработки специальных процедур и оперативного реагирования в случае антигосударственных или сепаратистских действий, и усилить сотрудничество с правоохранительными органами, так же, как и других стран, в части предотвращения коррупции, отмывания денег и участия в вооруженном конфликте в качестве наемников», - подчеркнула Москалу.

Также она подчеркнула, что необходимо обеспечить прозрачность в отношении множественного гражданства, особенно для государственных служащих. Москалу убеждена, что публичность информации позволит всем компетентным органам обращать внимание на потенциальные конфликты интересов.

Вместе с тем, глава международной организации Global Ukraine заявила, что необходимо очень внимательно относиться к необходимости избежания дискриминации прав лиц с множественным гражданством в политической жизни Украины.

«Мы видим, что на сегодняшний день нет в украинском парламенте, например, народных депутатов, которые представляют интересы украинцев, проживающих за рубежом. Говорим о разных цифрах - большое количество украинцев, которые проживают за рубежом и имеют паспорт другой страны, или готовятся получить его), и когда мы начали общаться с представителями различных политических фракций в парламенте, реально был определенный шок из-за того, что очень мало людей - чтобы не сказать никто не отстаивал в разговорах и дискуссиях именно защита интересов украинцев, которые сегодня живут по всему миру», - сказала Москалу.

По ее убеждению, «настоящее государство, то, которое побороло, скажем, прошлый режим, сейчас должно стать лучше и начинать на деле, не только на словах, реально защищать интересы украинских граждан, где бы они не жили в мире».

В свою очередь, профессор Висконсинского международного университета (США) в Украине Сергей Панасюк согласился, что нужно разработать новый проект, который будет защищать права граждан.

В этой связи он подчеркнул, что гражданства хотят лишить тех украинцев, которые помогают Украине во время войны. «А, простите, убийц мы не то что не лишаем, они еще и голосуют», - отметил Панасюк.

В то же время Москалу добавила, что есть много народных депутатов, которые выражают позиции, хотя и не всегда публично, что они против лишения гражданства украинцев, которые проживают в других странах.

В свою очередь, народный депутат от политической фракции «Народный фронт» Игорь Лапин отметил помощь украинцев из-за рубежа, которые с 2014 года помогали обеспечивать необходимыми вещами украинских военных на передовой. «Для того, чтобы продолжать эту дискуссию, нужен качественно новый законопроект. Только при одном условии: давайте мы подадим качественно новый, а потом будем вычищать то, что там есть», - сказал Лапин.

По его словам, проблему не надо замалчивать, а необходимо решать. «Но надо учитывать и интересы граждан Украины за рубежом, и в то же время надо уберечь свою территориальную целостность. Поэтому здесь нужен компромисс, диалог общества, власти и законодателей», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в закон о гражданстве, которым предлагается прекращать украинское гражданство лиц, имеющих гражданство другой страны (№ 6175).

Законопроектом, в частности, устанавливается, что гражданин Украины, который добровольно приобрел гражданство другого государства, считается как изъявивший намерение сменить гражданство и давший согласие на прекращение гражданства Украины.

Председатель парламентского комитета по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря заявлял, что направил письма в институты Евросоюза относительно дачи экспертной оценки законопроектам о запрете двойного гражданства. По его словам, уже поступило более 20 обращений общественных организаций, в частности, от Всемирного конгресса украинцев, которые считают, что президентский и аналогичные законопроекты относительно двойного гражданства могут иметь негативные последствия.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/72966