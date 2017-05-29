В Киеве 4 июня состоится цветной пробег под красками холи "Kyiv Color Run!" (видео)

Киев. 29 мая. УНИАН. В это воскресенье, 4 июня, в столице состоится цветной пробег «Kyiv Color Run!».

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН президент бегового клуба KMRC Константин Божко, «Kyiv Color Run!» пройдет в Киеве уже в четвертый раз.

«В это воскресенье, 4 июня, традиционно уже четвертый год подряд столичный клуб «KM Running club» и компания «New Balance Украина»» проводят цветной забег под красками холи (цветной порошок, используемый для обсыпки или обливания в растворенном виде участников одноименного индуистского фестиваля – УНИАН). Таким образом мы встречаем лето. Также пробег посвящен дню защиты детей. Дистанции для участников небольшие. Традиционно – это фан-забег. Спортивной составляющей тут нет. Это 3 и 6 километров на выбор. Пробег стартует в Киеве на Контрактовой площади и захватит улицы Сагайдачного и частично Константиновскую. Также у нас есть детский благотворительный забег. Все средства от него мы передадим детскому отделению онкогематологии Киевского областного онкоцентра», - рассказал Божко.

В свою очередь менеджер проекта Игорь Крицак отметил, что после окончания пробега состоится розыгрыш ценных призов среди его участников.

«Происходить все будет под цветным дождем из красок холи под музыку диджеев. Перед стартом состоится традиционная разминка с тренером и детский благотворительный забег. После пробега всех участников ждет лотерея – розыгрыш ценных призов и подарков от партнеров забега... На событии также будет работать интересная детская локация от партнеров мероприятия. То есть можно приходить с детьми и не волноваться о том, что им не будет чем там заняться. Будет яркая локация с аниматорами, где дети смогут весело провести время», - рассказал он.

Представитель компании New Balance Ukraine Лера Данченко рассказала, каким образом можно приобщиться к благотворительной части пробега.

«Мы решили добавить благотворительную составляющую в забеге, которая позволит внести свой вклад в развитие этого движения. Приобщиться к этому может любой желающий. Первый вариант – можно зарегистрировать своего ребенка на пробег 800 метров и деньги от регистрации, которая стоит 50 грн, полностью будут направлены на помощь фонда «Таблеточки», который занимается помощью онкобольным детям. Второй вариант – можно сделать благотворительный взнос в обмен на благотворительные сувениры, которые сделаны исключительно для этого забега... Третий вариант – можно просто принести цветные карандаши, любую канцелярию, книги или другие подарки больным деткам. Для нас важно, что «Kyiv Color Run!» позволяет вести здоровый образ жизни», - сказала она.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно как в день пробега, так и на сайте colorrun.com.ua. На сегодняшний день на участие в «Kyiv Color Run!» зарегистрировались более 1200 человек. Стоимость регистрации – 350 грн. Старт пробега - 4 июня в 10:00 на Контрактовой площади.