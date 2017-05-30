IT-разработчики презентовали обновленный украинский почтовый сервис INET.UA с высоким уровнем защиты конфиденциальности данных (видео)

Киев. 30 мая. УНИАН. Группа компаний «Адамант» презентовала обновленную версию бесплатного почтового ящика INET.UA, ориентированного на украинский интернет-сегмент, особенностью которого является высокий уровень защиты конфиденциальности данных пользователей.

Как сообщил основатель «Адаманта», глава правления общественной организации «Национальная Ассамблея Украины» Иван Петухов на пресс-конференции в УНИАН, в настоящее время интернет-ресурс работает в тестовом режиме.

«Мы презентуем обновленный бесплатный почтовый сервис, который мы в последние месяцы доработали для удобства и безопасности наших клиентов… Сам сайт еще в разработке», - сказал он.

По словам Петухова, в настоящее время разработчики компании «Адамант» работают над созданием одноименного портала, который объединит информационно-аналитический и аудио-визуальный контент.

Основатель «Адаманта» добавил, что почтовый сервис INET.UA функционирует еще с начала 2000-х годов, поэтому интерфейс данной площадки был неудобным и нуждался в доработке.

Технический директор группы компаний «Адамант» Владимир Подгорный пояснил, что представленный почтовый сервис создан исключительно для граждан нашей страны. Так, в настоящее время регистрация в почтовом ящике INET.UA доступна только для пользователей из Украины, однако использовать услуги сервиса можно из любой точки мира.

«В современных реалиях пришлось сам сервис, по крайней мере, пока в тестовом режиме, ограничить для регистрации пользователей исключительно украинских провайдеров и операторов. Пользоваться сервисом можно отовсюду, но вот регистрация прикрыта таким образом», - сказал он.

Другой особенностью данного сервиса, по словам Подгорного, является то, что пользователям не нужно идентифицироваться с помощью мобильного телефона, сервис не собирает данные о месторасположении клиентов, а также позволяет им использовать цифровую подпись и механизмы шифрования для защиты важной информации.

«Пользователь, который использует сервис, является максимально анонимным», - сказал Подгорный.

Техдиректор добавил, что данный сервис администрирует общественная организация, а серверное оборудование находится за пределами Украины. Представители компании «Адамант» не уточнили, где именно, однако подчеркнули, что не в России.

Подгорный сообщил, что ящик INET.UA надежно защищен от спама (фильтрует 80-90% «нежелательных» писем) и DDos-атак.

Присутствовавший на пресс-конференции глава Интернет ассоциации Украины Александр Федиенко добавил, что данный почтовый сервис мог бы послужить альтернативой заблокированным в Украине российским ресурсам страны-агрессора.

«К сожалению, в Украине не так много площадок, где наши граждане могли бы размещать свои почтовые электронные аккаунты… Потому я призываю всех переходить на те площадки электронной почты, которые уже существуют в нашей стране», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 15 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о продлении на год санкций против России, согласно которому в Украине будет заблокирован доступ к российским социальным сетям «ВКонтакте», «Одноклассники», ресурсам Yandex, а также запрещено использование бухгалтерского программного продукта «1С». Доступ к российским социальным сетям будет ограничен в связи с блокировкой всех ресурсов сервиса Mail.Ru Group. Под действие санкций подпадают сайты антивирусных компаний «Лаборатория Касперского» и DrWeb.

По оценкам главы Интернет ассоциации Украины Александра Федиенко, операторы не смогут быстро заблокировать указанные ресурсы, поскольку это сложная процедура, требующая больших финансовых затрат.