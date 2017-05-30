Общественные организации призывают правительство погасить задолженность по выплате субсидий на услуги ЖКХ в размере 35 млрд грн (фото, видео)

Киев. 30 мая. УНИАН. Общественные организации призывают правительство погасить задолженность по выплате льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 35 млрд грн, чтобы не допустить срыва подготовки к отопительному сезону.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил первый вице-президент общественной организации «Всеукраинский совет председателей ОСМД» Роман Бондарук.

«Мы обращаемся к Кабинету министров Украины и премьер-министру с просьбой безотлагательно провести изменения в бюджет и закрыть задолженность. Мы думаем, что это, скорее всего, неправильное планирование государственного бюджета. Поэтому, мы предлагаем вместе планировать бюджет», - сказал он, - добавив, что такая ситуация приводит к росту задолженности ОСМД перед электро-, водо-, газоснабжающими предприятиями, что негативно сказывается на работе этих предприятий и самого ОСМД.

При этом Бондарук отметил, что ОСМД, которые взяли «теплые кредиты», находятся в сложной ситуации и не смогут платить их.

«Сегодня мы уже имеем полугодовую задолженность по субсидиям. Есть случаи, когда электроснабжающие предприятия приходят в дома ОСМД и пытаются отключить лифты, свет. Мы понимаем, что это проблема не собственников домов, а неисполнение государством своих обязательств. Некоторые ОСМД, которые взяли теплые кредиты, через месяц будут не в состоянии платить их. Тем более, банки будут понимать, что есть финансовые риски и откажутся выдавать кредиты», - сказал он.

«Нас просят обратится к правительству и Минфину с просьбой решить вопрос субсидий. Ведь люди, которые получают субсидии, не могут заплатить за содержание дома, возникает задолженность по выплате зарплаты у теплоснабжающих и водоснабжающих предприятий», - сказала присутствовавшая на пресс-конференции президент общественной организации «Всеукраинский совет председателей ОСМД» Наталия Олейник.

Присутствовавший на пресс-конференции исполнительный директор ассоциации городов Украины Александр Слобожан заявил, что предпринять меры в первую очередь должно Министерство финансов Украины.

«Министерство соцполитики признает эту проблему и готовы ее решать, однако они говорят о том, что необходимы шаги со стороны министерства финансов. От такой задолженности страдает не только органы местного самоуправления и ОСМД, а и граждане. Если ситуация будет продолжатся, то могут быть негативные последствия на коммунальных предприятиях, а это отразится на качестве услуг, которые предоставляются гражданам», - сказал он.

Также присутствовавший на пресс-конференции Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко отметил, что в его городе продолжает расти задолженность, это негативно отражается на финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий.

«Мы хотим решить проблему вместе с правительством. В Черкассах на начало февраля 2017 года задолженность была 127 млн грн, а на начало мая уже 202 млн грн. Это негативно отражается на финансово-хозяйственной деятельности коммунальных предприятий, которые предоставляют услуги. Мы просим правительство принять меры по финансированию из бюджета льгот и субсидий. Если откровенно, мы хотим, чтобы к нам прислушивались и советовались с нами», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции первый заместитель городского головы Владимира-Волынского Ярослав Матвийчук подчеркнул, что из-за задолженности по льготам и субсидиям город не может готовится к отопительному сезону.

«На сегодняшний день задолженность в нашем городе по госпрограммам составляет 51 млн грн: 5 млн грн по льготам, остальное по субсидиям. И четырехмесячная задолженность государства приводит к негативным последствиям. Город не может готовиться к отопительному сезону, начинают блокироваться счета предприятий. Если мы затянем с этой ситуацией, то мы заблокируем жизнедеятельность городов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг в марте 2017 по сравнению с февралем 2016 уменьшилась и на конец марта составила 25 млрд гривен.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/73018