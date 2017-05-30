Показатель раскрытия украинскими компаниями информации о корпоративной социальной ответственности составляет менее 20% – эксперты

Киев. 30 мая. УНИАН. Показатель раскрытия крупнейшими украинскими частными и государственными компаниями информации о корпоративной социальной ответственности (КСО) по итогам 2016 года составил всего 19,3%, что свидетельствует об их недостаточной открытости для общества и инвесторов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт центра «Развитие КСО» Алла Зинченко, уточнив, что такое заключение сделано на основании информации, которую компании размещают на своих сайтах.

«Средний уровень раскрытия информации о корпоративной социальной ответственности составил 19,3%. Он не достигает даже 20%. Только четвертая часть (25%) исследуемых компаний показали уровень раскрытия информации выше среднего», – сказала Зинченко.

По ее словам, центр «Развитие КСО» проводил анализ и оценку информативности сайтов ТОП-100 крупнейших украинских компаний по версии издания «БизнесЦензор», а также ТОП-10 наиболее открытых компаний по результатам исследования, которое проводилось в 2016 году.

По данным Зинченко, первое место по уровню раскрытия информации о КСО занял меткомбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», второе – энергохолдинг ДТЭК, третье – группа СКМ. Ниже в рейтинге расположились концерн «Галнафтогаз», агрохолдинги «Кернел» и «Мироновский хлебопродукт», горно-металлургическая компания «Метинвест», компания «Фокстрот» и госпредприятие «Энергоатом». Эксперт подчеркнула, что в этом году государственные предприятия впервые вошли в рейтинг.

Она также сообщила, что в большинстве случаев компании раскрывают информацию о КСО в сфере трудовых отношений, развития и поддержки общин, экологии, бизнес-профиля. В то же время на сайтах недостаточно информации о политике начисления заработной платы, политике ответственного маркетинга и ее результатах и т.д.

При этом Зинченко отметила, что 11 компаний из 100 исследуемых вообще не имеют собственных сайтов.

«Компании уже не рассматривают свои сайты как основной канал коммуникации с общественностью и инвесторами», - подчеркнула Зинченко.

Как сообщила руководитель центра «Развитие КСО» Марина Сапрыкина, в прошлом году показатель раскрытия информации о КСО составил более 20%, однако сравнивать их некорректно, поскольку в прошлом году центр «Развитие КСО» использовал другую методологию подсчета.

По словам Сапрыкиной, с этого года центр «Развитие КСО» будет проводить сертификацию сайтов в соответствии с индексом КСО.

«Мы хотели бы, чтобы сайты компаний становились лучше. Поэтому мы внедряем сертификацию сайтов в соответствии с индексом КСО. Индекс прозрачности КСО будет иметь три уровня: А, В, С», – сказала она.

Сапрыкина пояснила, что уровень А смогут получить компании, набравшие от 86 до 100 баллов, В – 71-85 баллов и С – 56-70 баллов.

Справка УНИАН. Центр «Развитие КСО» – независимая экспертная организация по развитию корпоративной социальной ответственности в Украине, которая объединяет 40 компаний. Центр предоставляет консультации по вопросам разработки стратегии, программ и коммуникаций по КСО, проведения мониторинга и оценки эффективности проектов, подготовки и верификации нефинансовой отчетности.