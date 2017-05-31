Фермеры призывают руководство страны защитить их собственность от захватов (видео)

Киев. 31 мая. УНИАН. Фермеры призывают премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, министра внутренних дел Арсена Авакова, а также генпрокурора Юрия Луценко взять под контроль вопросы, связанные с противодействием захватам их собственности в Кировоградской, Николаевской и других областях Украины, а также обеспечить защиту их прав собственности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава общественной организации «Аграрная самооборона Украины» Юрий Крутько.

По его словам, количество нападений на фермеров с целью захвата их собственности постоянно возрастает, в то же время правоохранительные органы не реагируют на факты незаконных действий или затягивают рассмотрение дел.

«Это (нападения на аграриев - УНИАН) выходит за рамки дозволенного. Мы ведем АТО, а тут в центре Украины, нагло, на глазах у десятков тысяч людей, отнимаются предприятия, разворовываются. И делается это с целью прибрать землю к рукам», - сказал Крутько.

Он выразил сожаление, что принятый Верховной Радой в 2016 году «антирейдерский» закон не работает.

«Мы сегодня были под Генеральной прокуратурой, общались с заместителем генпрокурора, который уверил нас в том, что в течение месяца все нарушения будут устранены, а предприятия возвращены собственникам… Какая-то вера есть, но для этого нам надо было приехать под Генпрокуратуру в количестве 300 человек, до этого был митинг - тысяча человек», - сообщил Крутько.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции глава Аграрной партии Украины Виталий Скоцик сообщил, что с 1 января 2016 года в Украине произошло более 7,5 тыс. случаев нападений на аграриев с целью захвата их собственности, около 2 тыс. фермерских предприятий были уничтожены, около 40 тыс. людей потеряли рабочие места.

«Очень прискорбно констатировать, что люди сегодня вместо того, чтобы заниматься производством на ферме, думать о том, чтобы создавать рабочие места, должны нанимать вооруженную охрану для того, чтобы защитить свою собственность», - отметил Скоцик, добавив, что правоохранительная система страны сегодня не в состоянии защитить право собственности фермеров.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил, что случаи земельного рейдерства, когда собственников земельных паев лишают собственности незаконным образом, недопустимы и должны быть полностью исключены.

В октябре прошлого года Верховная Рада приняла разработанный при участии Министерства юстиции закон, который призван снизить количество рейдерских атак на украинские предприятия. Основными нововведениями закона являются внедрение нотариального заверения подписей главы и секретаря общего собрания акционеров компании при регистрации изменений юрлица; нотариального заверения подписей на уставных документах, распределяющем балансе, заявления о выходе из общества; уголовной ответственности регистраторов за неправомерные действия при перерегистрации собственности.