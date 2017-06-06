Правозащитники выступают за коренное изменение подходов и принципов в управлении Национальной ассоциацией адвокатов Украины (видео)

Киев. 6 июня. УНИАН. Кандидаты на должность председателя Национальной ассоциации адвокатов Украины Инна Рафальская и Петр Бойко выступают за коренное изменение подходов и принципов в управлении ассоциацией с целью налаживания действенного механизма защиты адвокатов и их профессиональных интересов.

Об этом Рафальская и Бойко заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам правозащитников, 9-10 июня в Киеве должен состояться первый с момента образования НААУ в 2012 году отчетно-выборный съезд адвокатов Украины, на котором, среди прочих вопросов - избрание нового председателя ассоциации. Среди кандидатов на эту должность - адвокаты Рафальская, Бойко и действующая председатель Лидия Изовитова.

"При создании ассоциации мы планировали, что главной целью ее существования будет защита адвокатов и их деятельности. Но этого не произошло. Руководство ассоциации не стало на защиту адвокатов. Напротив, мы имеем вмешательство в деятельность, давление... За 5 лет руководство ни разу не посетило Верховную Раду для отстаивания законопроектов для решения проблем адвокатов, ни разу не было в Кабинете министров, чтобы решить вопрос предоставления временных помещений для адвокатов, перемещенных с временно оккупированных территорий", - сказала Рафальская.

Ее позицию поддержал Бойко. "Нынешнее руководство работает не для адвокатов, а против них", - сказал он.

По словам Бойко, за 5 лет существования ассоциации ее руководством было принято около 800 внутренних документов, большинство из которых носят противоречивый и сомнительный характер, а, следовательно, должны быть пересмотрены.

Кроме того, как отметил Бойко, необходимо предоставить больше самостоятельности и автономии региональным ячейкам организации, чтобы они имели возможность инициировать и самостоятельно принимать решения, касающиеся их местных проблем, без согласования с центральным руководством.

"Если мы потеряем еще 5 лет, или год, или полгода - мы потеряем Ассоциацию. Адвокатам необходима надежная стена, чтобы они знали - мы защищены и мы можем работать спокойно", - сказала Рафальская.