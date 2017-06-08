Члены объединения участников АТО "ВПО" Справедливость " заявляют о создании Совета ветеранов АТО по вопросам этики и морали для борьбы с псевдо-атошными организациями (видео)

Киев. 8 июня. УНИАН. Члены Всеукраинского объединения участников АТО "Справедливость" заявляют о начале борьбы с псевдоатошнимы организациями, использующими участников боевых действий в незаконных схемах.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель организации Тарас Костанчук.

"Члены нашей организации и представители нескольких других объединений ветеранов АТО выступают с инициативой создания Совета ветеранов АТО по вопросам этики и морали для предотвращения привлечения псевдоатошнимы организациями бывших бойцов АТО под благовидными предлогами, пользуясь их неосведомленностью, к сомнительным сделкам - захвату земельных участков, незаконному строительству, рейдерскому захвату предприятий и т.д. ", - сказал Костанчук.

По его словам, сначала подобные случаи были единичны, но сейчас приобретают системный, массовый характер. В частности, в Житомире, Ирпене, Запорожье, Херсоне, Днепре.

"Настоящие ветераны АТО, те, кто проходил через горячие точки, теряли собратьев, не позволят опорочить свою честь и свой статус! Я обращаюсь к собратьям - не ведитесь на такие сомнительные схемы, сообщайте о них. Гарантирую - мы будем вмешиваться и разбираться! " – отметил Костанчук.

Также он подчеркнул, что участники Совета будут участвовать в решении проблемных вопросов по предоставлению участникам АТО земельных участков, жилья, получению льгот, если отдельные чиновники на местах будут пытаться оказывать этому какие-либо препятствия.

Кроме того, Костанчук отметил, что ветераны АТО положительно восприняли заявление министра внутренних дел Арсена Авакова по усилению борьбы с рейдерством и готовы к этому приобщиться.

"Министр внутренних дел на днях заявил о жестких действиях против рейдеров. Мы готовы протянуть руку помощи, подставить плечо в борьбе с этим явлением!" - сказал Костанчук.