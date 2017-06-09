В Киеве 16 и 17 июня состоится социально-духовное мероприятие "Украина - Корея. Фестиваль Реформации" (фото, видео)

Киев. 9 июня. УНИАН. В Киеве 16 и 17 июня в помещении Дворца спорта и на прилегающей к нему территории состоится социально-духовное комплексное мероприятие «Украина - Корея. Фестиваль Реформации».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители оргкомитета мероприятия епископ Валерий Решетинский и координатор Ким Биенг Бом.

Организаторами комплексного мероприятия являются Украинский межцерковный совет и Движение за святой город (Республика Южная Корея).

Решетинский напомнил, что в 2017 году весь мир отмечает 500-летие Реформации. По этому случаю указом президента Украины от 26 августа 2016 года предусмотрено проведение различных научных, просветительских, благотворительных, социальных и культурных мероприятий на всей территории страны. Это дает возможность в полной мере представить украинскому обществу сущность и служение евангельских церквей. В связи с этим предлагается проведение массовых публичных мероприятий под лозунгом «Украина - Корея. Фестиваль Реформации».

Он отметил, что Южная Корея с ее молниеносным взлетом экономики, научно-технологического прогресса и всех социальных стандартов является хорошим примером современной Реформации общества под влиянием христианских ценностей.

Как отметил Биенг Бом, реформация страны начинается с реформации своего личного мировоззрения и принципов жизни, именно в таком порядке, а не наоборот. Он отметил, что в Корее средняя зарплата выросла от 2 до 2500 долларов США за 50 лет.

«Что стоит за этим экономическим чудом в стране, которая была полностью разрушена войной? Это все не случайно, это все от Бога. Изменение в отношении к Творцу и к ближнему было основой изменений в стране», - уверен Биенг Бом.

«Мы хотим поделиться этим опытом с народом Украины», - сказал он, приглашая всех желающих посетить мероприятия фестиваля.

Решетинский сообщил, что соответствующие мероприятия фестиваля возле Дворца спорта 16 и 17 июня начнутся в 11.00 и продлятся весь день. Вечером же (в 19.00) всех участников приглашают в здание дворца спорта для молитвы за духовное и физическое исцеление.

Дневной программой фестиваля предусмотрены фестиваль творческих коллективов, выставка христианских социальных служений, работа бесплатных детских игровых площадок, розыгрыш ценных призов и презентация блюд корейской кухни.

Планируется также во время этих мероприятий проведения отдельных встреч с христианскими политиками, бизнесменами и пасторами из Республики Корея и представителями Посольства Республики Корея в Украине.

«Мы хотим, чтобы христианские ценности и мировоззрение пошли во все сферы жизни нашего общества», - отметил Решетинский.

Вход на мероприятия - свободный.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/73199