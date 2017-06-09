Алкозависимые все больше пытаются преодолеть заболевание не в одиночестве, а находя поддержку в соответствующих объединениях - сообщество АА (видео)

Киев. 9 июня. УНИАН. В сообществе анонимных алкоголиков (АА) отмечают, что алкозависимые все больше пытаются преодолеть свое заболевание не в одиночестве, а находя поддержку в соответствующих объединениях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН по случаю 82-й годовщины основания движения анонимных алкоголиков (АА) в мире заявил врач-нарколог Запорожского областного наркодиспансера Роман Дубровский.

По его словам, движение АА начало свою деятельность еще в 1989 году с Киева, Львова и Луцка. "Сегодня же в Украине около 130 групп анонимных алкоголиков, в которые входят около 1300 человек. Но это не много. К примеру, в Польше таких групп более 2000", - сказал врач.

Дубровский отметил, что знаком с программой реабилитации сообщества АА с 1990 года. "Как врач, могу сказать, что терапевтическое значение ее для лечения зависимости трудно переоценить, поскольку в ней есть все необходимые виды психотерапии", - подчеркнул он.

При этом Дубровский отметил тенденцию, что алкозависимые все больше пытаются преодолеть свою зависимость при поддержке тех, кто также имеет такую проблему, и что они перестают бояться обращаться за психологической помощью.

"Последние 10 лет практикующие психологи работают над тем, чтобы мотивировать людей к выздоровлению. Советская установка "стыдно быть алкоголиком" понемногу перестает действовать. Алкозависимые все больше осознают, что необходимо пройти путь от "мне нельзя пить", через "не хочу пить", потом - "я хочу быть трезвым", и к состоянию "я люблю свою трезвость", - сказал Дубровский

В свою очередь, психолог Киевской городской наркологической клинической больницы Оксана Придатко добавила, что многие алкозависимые приходят за помощью под давлением родственников, поскольку им достаточно сложно признать свою болезнь. "Но все же сейчас отношение к проблеме меняется: люди все меньше боятся идти на прием к психологу", - подчеркнула она.