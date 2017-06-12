Интернет-провайдер Wnet отрицает обвинения в незаконной деятельности и просит Офис бизнес-омбудсмена уладить конфликт с СБУ (видео)

Киев. 12 июня. УНИАН. Интернет-провайдер Wnet отрицает обвинения правоохранительных органов в незаконной маршрутизации трафика в Крыму в интересах российских спецслужб и просит Офис бизнес-омбудсмена, Офис по привлечению инвестиций при Кабинете министров, а также посольства США и Великобритании в Украине помочь компании уладить конфликт со Службой безопасности.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил президент компании Wnet Алексей Клещевников.

«Руководство компании считает такие действия беспочвенными и необоснованными, несущими прямую угрозу клиентам компании… За последнюю неделю мы обратились в ряд международных организаций, к нашим зарубежными партнерам, среди которых - Представительство бизнес-омбудсмена в Киеве, посольство Великобритании, посольство США, Офис по привлечению и поддержке инвестиций», - сказал он.

По словам Клещевникова, 1 июня сотрудники СБУ в течение 17 часов проводили обыск на территории киевского офиса компании, изъяли маршрутизаторы, сервера и жесткие диски, обеспечивающие работу сети Wnet, более половины офисных ноутбуков. Отдельно, по его словам, силовики изъяли более 70 тыс. грн, которые компания собиралась направить на волонтерскую помощь ВСУ. Кроме того, подобные действия СБУ нанесли ущерб деловой репутации компании. Общий финансовый ущерб в результате силового вмешательства руководство компании оценивает в 3 млн грн.

Клещевников добавил, что клиентами компании являются в том числе ряд посольств и международных организаций, госструктуры, система электронных закупок Prozorro, консультативная миссия ЕС в Украине, а также система видеонаблюдения Киева.

В качестве опровержения обвинений во взаимосоединении сетей Wnet с российским оператором «Крымком ЮГ», руководство Wnet сообщило, что в апреле провайдер заключил договор с украинским оператором «Крымком Украина», который зарегистрирован в соответствии с украинским законодательством и обслуживает абонентов из Украины.

«Компания Wnet не ведет хозяйственную деятельность и не предоставляет телекоммуникационные услуги на территории АРК и никогда не имела собственных каналов в АРК. Более того, компания Wnet – интернет-провайдер, а не оператор связи, без собственной сети, который не может иметь интернет-соединений с кем-либо», - сказал президент компании.

Как добавил коммерческий директор провайдера Сергей Ганичев, у Wnet с компанией «Крымком Украина» действуют хозяйственные договора, по которым происходит взаиморасчет.

«Компания Wnet оплатила «Крымком Украина» около 300 тыс. грн за два года, а «Крымком Украина» за этот же период оплатила в сторону Wnet 200 тыс. грн», - сказал он.

Юристконсульт Wnet Алексей Ильющенков добавил, что факт того, что провайдер Wnet является интернет-провайдером, а не оператором, и не может иметь собственной сети, подтвержден заключением Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере связи и информатизации. По его словам, регулятор осуществлял последнюю плановую проверку в декабре 2016 года, и выдал соответствующий акт, подтверждающий законную деятельность провайдера.

«Этим актом установлено, что мы не осуществляем подобную маршрутизацию трафика, и других нарушений в порядке маршрутизации трафика у нас нет», - сказал он.

Руководство компании Wnet отметило, что давление, которое силовики оказывают на украинские ІТ-компании, может привести к массовому оттоку квалифицированных украинских кадров за рубеж.

Как сообщал УНИАН, по данным пресс-службы Службы безопасности Украины, 1 июня сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым разоблачили в столице механизм незаконной маршрутизации интернет-трафика временно аннексированного полуострова в интересах российских спецслужб. Правоохранители задокументировали, что сегмент сети и телекоммуникационное оборудование провайдера Wnet владельцы передали фиктивной коммерческой структуре, контроль над которой получила ФСБ РФ, установившая на оборудовании собственные технические спецсредства. Несмотря на это, владельцы украинского провайдера продолжали маршрутизацию трафика к точке доступа в Симферополе.