Организаторы "КиевПрайд-2017" ожидают 18 июня до 5 тысяч участников марша

Киев. 12 июня. УНИАН. Организаторы «КиевПрайд-2017», который запланирован на 18 июня, ожидают до 5 тысяч участников марша.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор ОО «КиевПрайд» Руслана Панухник.

«Например, два года тому назад мы могли бы назвать более конкретную цифру, потому что марши того времени носили закрытый характер, и регистрация на них была обязательна. Сейчас марш носит открытый характер, регистрация добровольная и призвана улучшить коммуникацию с участниками. Поэтому посчитать возможно только потенциальное количество. В этом году мы рассчитываем на 5 тыс. участников. Учитывая анализ всех событий и всего, что произошло в прошлом году, мы можем говорить, что количество участников предположительно будет до 5тысяч», - сказала Панухник.

Она отметила, что в этом году длина прохождения марша увеличилась: «В прошлом году было 750 м, в этом - 1,2 км».

По ее словам, марш состоится утром.

«Маршрут шествия пройдет от пересечении улиц Богдана Хмельниц и Владимирской, далее между Национальным университетом им. Шевченко и памятником Шевченко по ул. Владимирской, потом по улице Льва Толстого к одноименной площади», - сказала директор« КиевПрайд».

«Сегодня на официальном сайте «КиевПрайд» будет обнародована карта, на которой будут обозначены «входы» и «выходы» нынешнего марша, то есть те места, через которые можно будет попасть внутрь периметра для участия в самом шествии. По завершении марша большинство участников будет увезены в безопасные места на специальном транспорте», - заметила Панухник.

К обеспечению правопорядка во время марша участников будут сопровождать правоохранители и волонтеры.

Количество правоохранителей, по ее данным, сейчас прогнозируется такое же, как и в прошлом году.

«Мы ведем тесное сотрудничество и коммуникацию с полицией. Мы также анализируем все возможные потенциальные риски. И в случае чего полиция готова привлечь большее количество правоохранителей, если это потребуется. В целом, около 6 тыс. милиционеров планируется задействовать для обеспечения порядка во время марша, чтобы шествие прошло мирно. Оргкомитет «Прайд» также подготовил около 50 волонтеров безопасности, которые также будут организовывать колонну и следить за тем, чтобы не было провокаций», - сообщила Панухник.

Член правления ОО «КиевПрайд» Зорян Кись подчеркнул, что марш является правозащитным шествием. Он сообщил, что лозунг нынешнего Прайда - «Страна для всех» и озвучил его политическую декларацию, в которой, в частности, говорится: «Мы выступаем против любых привилегий или ограничений. Украина, которая не является страной для всех, - это Украина прошлого. Украина будущего - это страна свободы, равенства и возможностей».

В свою очередь программный директор ОО «КиевПрайд» Анна Шарыгина отметила, что одна из главных задач марша - сделать «видимыми» ЛГБТ-людей и других людей в Украине.

«И мы делаем все, чтобы проблемы, с которыми сталкиваются люди ЛГБТ-сообщества,- дискриминация, насилие – были видимыми и решались», - подчеркнула она.

Шарыгина сообщила, что марш станет завершающей частью «КиевПрайд» -недели.

«Мы в рамках «КиевПрайд» предлагаем площадки для обсуждения не только проблем, но и решений того, как наше украинское общество можно сделать более открытым для разных групп людей. В этом году заявленная тема - приветствие разнообразия. И мы хотим сделать так, чтобы наша страна стала еще более открытой и более инклюзивной для представителей различных групп общества», - добавила Шарыгина.

Кись призвал противников марша воздержаться от провокаций: «Ибо вы никогда не знаетете, кто может пострадать от ваших действий на марше. Потому что в марше будут не только представительницы и представители ЛГБТ-сообщества, а могут быть ваши знакомые, родственники, соседи ... И кто бы ни был на марше, человеческая жизнь и здоровье - это самая большая ценность».

Он напомнил, что марши начинались в Киеве с несколько метров и очень незначительного количества участников: «Мы начинали с 200 метров на Шулявке и 80-ти участников».