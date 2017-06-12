Правозащитники: Право на мирные собрания в оккупированном Крыму - на грани запрета (видео)

Киев. 12 июня. УНИАН. Сегодня право на мирные собрания в оккупированном Крыму - на грани запрета.

Такой вывод по результатам исследований на пресс-конференции в УНИАН озвучили эксперт общественной организации "Платформа прав человека" Александр Бурмагин и руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

"Общий вывод таков: сегодня" власть "Крыма систематически, последовательно вводит необоснованные ограничения на собрания и разрешает их проводить только лояльным к власти людям ... Фактически можно говорить, что любые мирные собрания в Крыму находятся под запретом", - сказал Бурмагин.

По словам Скрипник, "все права человека, закрепленные в конвенции ООН, положения ЕСПЧ, они все в Крыму нарушаются".

В подтверждение этих тезисов, присутствующие на пресс-конференции руководитель украинского культурного центра Крыма Леонид Кузьмин и крымскотатарский активист Осман Измайлов привели примеры ситуаций, в которых им довелось попасть из-за действий оккупационных властей.

В частности, Измайлов рассказал, что 18 мая этого года в День памяти жертв депортации крымских татар его 4 раза останавливали сотрудники Госавтоинспекции МВД России и угрожали доставить в райуправление милиции, если он на снимет со своего автомобиля крымскотатарский флаг с черной лентой. Правоохранители аргументировали свои требования тем, что "этот предмет габаритный и может привести к ДТП, и флаги не разрешено перевозить в автомобиле, он отвлекает внимание водителей и вообще запрещено".

По словам Кузьмина, за три года оккупации Крыма активистам украинского культурного центра только один раз в Симферополе местные чиновники позволили провести мероприятие ко дню рождения Тараса Шевченко - в 2014 году. На все остальные мероприятия активисты получали отказ или под предлогом несвоевременной подачи заявки, или из-за несоответствия места проведения акции, или из-за того, что акция будет мешать проведению детского конкурса.

"А в этом году разрешения на возложение цветов к памятнику Шевченко не дали из-за того, что участники мероприятия не предоставили ... справок об отсутствии судимостей", - сказал Кузьмин.

Правозащитники призвали украинскую власть проводить расследование всех случаев нарушений прав людей в Крыму, их преследования, а международные организации продолжать мониторинг ситуации и немедленно реагировать на нарушения.

"Мы также требуем от российских властей прекратить преследование людей за их взгляды, ведь репрессиям подвергаются не только проукраински настроенные люди", - подчеркнула Скрипник.