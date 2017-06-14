Абитуриенты Крыма по упрощенной системе могут поступить на бюджетное обучение в 12 украинских вузов (видео, фото)

Киев. 14 июня. УНИАН. Абитуриенты Крыма по упрощенной системе могут поступить в этом году в 12 украинских высших учебных заведений на бюджетное обучение.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила эксперт Центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова, информируя о соответствующем проекте Министерства образования и науки Украины для выпускников Крыма, в котором задействован Центр.

Она отметила, что для реализации проекта создано 12 образовательных центров «Крым-Украина», которые будут действовать при вузах в городах: Львове, Киеве, Днепре, Харькове, Херсоне, Николаеве, Запорожье. Эта система поступления рассчитана, прежде всего, на выпускников Крыма, которые не проходили ВНО. В то же время через эти центры могут поступать в этом году и те, кто получил документ о полном общем среднем образовании государственного образца, учась на территории Украины экстерном, а также дети, которые прошли внешнее независимое оценивание, но не видят себя конкурентоспособными.

По словам Потаповой, упрощенная система предусматривает, что абитуриент должен сначала пройти два экзамена государственной итоговой аттестации - по украинскому языку и истории Украины, после чего допускается к сдаче одного профильного экзамена или творческому конкурсу (что установлено учебным заведением).

Центры «Крым-Украина» начнут работать 19 июня и завершат свою работу 30 сентября.

По словам заведующей сектором перемещенных вузов Департамента высшего образования Минобразования Светланы Кретович, в этом году квота госзаказа для абитуриентов из Крыма - почти 900 мест.

Обучение предусмотрено в вузах разных направлений специализации: Национальный университет «Львовская политехника», Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана, Университет банковского дела НБУ, Черноморский национальный университет имени Петра Могилы, Харьковский национальный технический университет сельского хозяйства имени Петра Василенко, Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры, Запорожский национальный университет, Херсонский национальный технический университет, Херсонский государственный университет, Днепровский государственный аграрно-экономический университет, Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского и Херсонская государственная морская академия.

Потапова отметила, что была проведена соответствующая информационная кампания на территории Крыма по этой программе поступления. О ней сообщалось через Интернет и социальные сети, видеоролик транслировался по телеканалу, который смотрят крымчане. Было также задействовано «сарафанное радио» через студентов и людей, которые имеют родственников и знакомых в Крыму, привлечены общественные организации, также широко распространялась печатная продукция.

Кретович напомнила, что упрощенное поступление в вузы Украины для школьников с неподконтрольных территорий впервые введено в прошлом году. Через соответствующие центры «Крым-Украина» поступили 153 человека. Такое незначительное количество абитуриентов из Крыма она объяснила тем, что закон об упрощенном поступлении был принят накануне вступительной кампании, и не успели провести полноценную информационную кампанию.

В этом году ее начали заблаговременно, поэтому есть надежда, что абитуриентов из Крыма будет гораздо больше.

Представитель Минобразования добавила, что такие же центры работают и для жителей оккупированной части на востоке Украины.

Полную информацию о центрах можно получить на сайте Минобразования.

«Там есть адреса, все телефоны, скайп, эмэйл, фамилия, имя и отчество контактного лица, а также перечень предметов, с которыми абитуриент может сдавать единый вступительный экзамен», - подытожила Кретович.

Фото с пресс-конференции:https://photo.unian.net/rus/themes/73283