Коррупционные действия таможни препятствуют работе европейского бизнеса в Украине - представители немецкой компании (видео, фото)

Киев. 16 июня. УНИАН. Применяемые таможенными органами коррупционные схемы препятствует работе европейского бизнеса в Украине, из-за чего бизнес несет значительные убытки, а страна теряет инвестиционную привлекательность в глазах западных партнеров.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили представители известной немецкой компании VAN HEES, рассказав журналистам о коррупционных действиях со стороны сотрудников расположенного в Киевской области таможенного поста «Южный терминал».

В частности, Виктор Собец, директор компании «Викос», являющейся официальным дистрибьютором продукции VAN HEES в Украине, сообщил, что в марте 2017 года дистрибьютор получил очередную крупную партию пищевых добавок к колбасным изделиям вместе с сопровождающими документами, оформленными в соответствии с международным законодательством.

«При оформлении груза таможенниками было решено, что для проведения анализа необходимо взять пробы и проверить товар на наличие в них наркотиков, прекурсоров и отравляющих веществ. Все действия по форме в соответствии с законодательством, но по сути, прикрываясь законодательством, они принуждают нас к беззаконию», - сказал Собец.

Он отметил, что после этого компания «Викос» получила по электронной почте письмо, в котором было сказано о выявлении в образцах продукции прекурсора «сафрол».

«В смеси входит мускатный орех и экстракт мускатного ореха, поэтому делать анализ на наличие сафрола нет потребности - он там есть, но в незначительных количествах. Но в Украине ни одна лаборатория не в состоянии определить количество сафрола в специях», - добавил он.

Несмотря на отсутствие в лабораторном исследовании точной информации о количестве сафрола в специях, сотрудники таможенного поста «Южный терминал», по словам Собца, обвинили компанию-дистрибьютора в ввозе опасных наркотических средств – прекурсоров и конфисковали товар.

«Компания «Викос» никогда не занималась ни импортом, ни экспортом в Украину ни наркотиков, ни лекарственных препаратов, ни прекурсоров. «Викос» 24 года на рынке Украины, он поставляет технологии и ингредиенты для мясоперерабатывающей продукции, никакие прекурсоры в состав не входят, но переубедить чиновников - невозможно», - отметил Собец, уточнив, что такие обвинения полностью абсурдны и противоречат здравому смыслу, поскольку изготовление сафрола из мускатного ореха достаточно дорогое удовольствие.

Кроме того, Собец предположил, что после такого заключения лаборатории таможня автоматически должна была запретить ввоз мускатного ореха свыше 100 импортерам , однако в настоящее время претензии у них имеются только к их компании – «Викос».

Как отметил присутствующий на пресс-конференции главный менеджер по экспорту, технолог компании VAN HEES Юрий Черноус, такие действия украинских таможенников вызвали шок в материнской компании.

«Мы работаем более чем в 70 странах мира, более 70 лет. Продукция наша никогда не ставилась под сомнение, фирма сертифицирована по всем самым современным и сложным сертификатам», - сказал Черноус.

Он отметил, что немецкое руководство компании внимательно наблюдает за сложившейся ситуацией в Украине и обратилось к немецким лабораториям с целью анализа продукции на сафрол.

Присутствовавший на пресс-конференции адвокат Владимир Тарасюк заявил, что прекурсор, в перевозке которого обвиняют компанию, является жидкостью, в то время как продукция компании представлена в виде сухого порошка.

«Единым основанием остановки этого товара на таможне - для создания этой искусственной схемы - стало банальное наличие в этих пищевых добавках мускатного ореха в количестве 15%… Химическая лаборатория ГФС в своем выводе ссылается на литературные источники , в которых говорится о том, что в мускатном орехе сафрол содержится», - сказал адвокат.

При этом адвокат сообщил, что история с трудностями поставки товаров на самом деле началась с сентября 2016 года, когда на таможенном посту «Южный терминал» сменился начальник, который предложил заместителю директора компании «Викос» сменить брокерскую компанию.

«Мы воспользовались предложением, обратились к новому брокеру. Чтобы вы понимали разницу в растаможке: если ранее это стоило 800 грн, то новый брокер заявил цену в 20 тыс. грн. Новый брокер открыто сообщил, что половину суммы он должен отдать новому руководству таможни», - сказал адвокат.

Тарасюк отметил, что на таких условиях немецкая компания отказалась работать с брокером и с марта месяца у нее начались проблемы с провозом товаров в Украину, из-за чего компания несет значительные убытки.

Инспектор Совета бизнес-омбудсмена Владимир Куценко, который также участвовал в пресс-конференции, заявил, что к ним уже поступила жалоба компании и они намерены в ближайшее время ее рассмотреть.

Он также добавил, что ранее бизнес-омбудсмен уже рассматривал аналогичный бизнес-конфликт, поводом для которого стали обвинения в ввозе сафрола.

«Я не могу раскрывать детали и чего касалась эта жалоба, но очень она похожа. Но она была решена успешно для того, кто подал жалобу», - сказал он.

Рассказывая о деятельности бизнес-омбудсмена в целом, Куценко привел общую статистику жалоб, уточнив, что Государственная фискальная служба - лидер по количеству претензий со стороны бизнеса.

Справка УНИАН. Компания VAN HEES основана в 1947 году в Германии. Компания экспортирует продукцию для мясоперерабатывающих предприятий, предприятий малого и среднего бизнеса и промышленности в 70 стран мира.

Компания «Викос» является эксклюзивным официальным дистрибьютором компании VAN HEES в Украине и более 20 лет обеспечивает украинский рынок немецкими специями.

Фото-новости: https://photo.unian.net/rus/themes/73327