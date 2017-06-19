Представители деревообрабатывающих предприятий Западной Украины просят власти страны урегулировать критическую ситуацию в отрасли (видео)

Киев. 19 июня. УНИАН. Представители ассоциации деревообрабатывающих предприятий Западной Украины призывают власти страны урегулировать критическую ситуацию в отрасли и создать благоприятные условия ведения бизнеса.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Ассоциации деревообрабатывающих и заготовительных предприятий Западной Украины Игорь Соболевский.

«Государство должно создать рынок сырья, принять положение о рынке, которое мы уже давно разработали. Это положение предусматривает стабильное обеспечение сырьем как малых, так и средних предприятий. Государство должно пойти на гарантированные минимальные поставки сырья каждому предприятию», - сказал Соболевский.

Он сообщил, что в течение года после введения моратория на экспорт из Украины необработанной древесины только в Долинском районе Ивано-Франковской области было построено больше 2000 тыс. кв. м площадей для глубокой переработки, однако дальнейшее развитие отрасли остановилось, а существующие предприятия находятся под угрозой закрытия из-за нехватки сырья. «Построено, завезено оборудование, люди взяли кредиты, и все остановилось из-за отсутствия сырья», - отметил Соболевский.

Он объяснил, что данная ситуация вызвана тремя основными проблемами, которые сложились в отрасли.

«Первая и основная проблема – отсутствие правовой базы для функционирования рынка деревообработки в Украине. Вторая - отсутствие системы обеспечения предприятий сырьем, которая стимулировала бы развитие глубокой переработки, – сказал Соболевский. - Кроме этого, лесхозы начали наращивать собственную лесопилку и отправляют полуфабрикат дальше на экспорт».

По словам Соболевского, отсутствие решения данных проблем делает невозможным развитие отечественной деревообрабатывающей промышленности. «Делает невозможным появление конечного украинского продукта как на внутреннем, так и на европейском рынке», - отметил Соболевский.

Он подчеркнул, что в случае игнорирования данных проблем со стороны властей, представители деревообрабатывающих предприятий, в том числе, будут инициировать обращение в областные советы, чтобы вернуть полномочия по управлению лесами в компетенцию территориальных общин. «Сегодня Гослесагентство работает согласно временным делегированным полномочиям. Необходимо сегодня ставить вопрос о возвращении лесов в собственность территориальных общин», - сказал Соболевский.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции представитель общественной организации «Народный контроль Долинщины» Роман Ониськив обратил внимание на объявленный конкурс на вакансию первого заместителя руководителя Гослесагентства, так как. по его словам, на данную должность претендует человек, подозреваемый в расхищении бюджетных средств, а также злоупотреблении служебным положением.

«Уже во второй раз намечается его назначение, он в кулуарах крутится, кто-то его подтягивает. Как понимаем, Партия регионов все равно своих парней держит и подтягивает. Мы обращаемся к власти, чтобы прислушались к общественности, что назначение этого человека нельзя допустить… Фактически закон о люстрации не выполняется», - отметил Ониськив.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля 2015 года Верховная Рада приняла изменения в Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов» (относительно моратория на экспорт лесо- и пиломатериалов в необработанном виде). Данным документом вводится 10-летний мораторий на вывоз этой продукции за пределы таможенной территории Украины.

Представители деревообрабатывающей отрасли неоднократно призывали к введению моратория на экспорт необработанного леса, чтобы загрузить деревообрабатывающие предприятия, тем самым увеличив доходы бюджета и создав рабочие места в регионах.