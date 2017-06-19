Сборная Украины по прыжкам в воду выиграла общекомандный зачет Чемпионата Европы (видео, фото)

Киев. 19 июня. УНИАН. В Киеве завершился Чемпионат Европы по прыжкам в воду, где сборная Украины победила в общекомандном зачете и завоевала Кубок чемпионов.

На счету нашей команды 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды, сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Федерации по прыжкам в воду Украины Игорь Лысов.

В частности, он сообщил: «Украина впервые провела Чемпионат Европы. Он прошел на очень высоком уровне. А с точки зрения спортивных результатов, мы получили столь долгожданный Кубок Европы. Была очень жесткая борьба, в частности, мы лишь на 2 балла опередили команду России. Россияне завоевали на одну серебряную медаль больше, но по очкам мы сумели опередить соперника».

В первые в этом чемпионате участвовали 23 национальные сборные.

Ранее рекордом турнира была 21 команда на турнире, который проходил перед Олимпийскими играми в Лондоне, подчеркнул Лысов.

«Не могу не отметить высокий уровень организации турнира. Соревнования проходили на спортивной арене «Лико-центр», которую считаю лучшей базой для прыгунов в воду в Украине. Практически все представители иностранных делегаций высказывали восхищение уровнем организации соревнований, за что отдельное спасибо всем, кто был причастен к оргкомитету турнира».

В свою очередь главный тренер сборной Украины Тамара Токмачева отметила: «Мы победили на этом турнире, несмотря на то, что соперники из сборной России завоевали на одну медаль больше - в системе LEN подсчитываются баллы 12 сильнейших атлетов в каждом виде программы. Победителю начисляется 13 баллов, а места со 2-го по 11 получают соответственно от 11 до 1 балла. У нас уже была ситуация, когда мы завоевали больше медалей, чем россияне, но команда-соперник завоевала Кубок чемпионов. Тогда мы признали свое поражение и поздравили с успехом. Сейчас мы оказались сильнее».

Основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов, которая являлась одним из спонсоров турнира, на базе одного из клубов которой проходил чемпионат Европы, заявил: "Прежде всего, отмечу блестящую организацию турнира. Украина в очередной раз показала, что ей есть чем гордиться. Плюс, к этому отмечу и достойное выступление команды-хозяйки турнира. Когда мы несколько лет назад начали строить спортивный Лико-центр, я, признаться, со скептицизмом полагал, что мы зарывааем деньги в бетон. Мол, ничего из этого не получится. Сейчас у нас, помимо цеетра для занятий физкультурой и спортом LifeSport, есть еще и прекрасный центр подготовки прыгунов в воду. Как отмечают специалисты, лучший в стране. Центр помог нашим спортсменам подготовится к турниру и, в конце концов, победить.

Мы все увидели прекрасный симбиоз сотрудничества бизнеса и государства в спортивной сфере. В ближайшие 5-7 лет мы готовы нарастить количество клубов до 150 по всей стране. Это будет прекрасный вклад в развитие инфраструктуры, массовое оздоровление населения страны. Более того, мы будем готовы принимать чемпионаты мира и Европы по десяткам видов спорта в стране," - акцентировал Дмитрий Екимов.

Как сообщал УНИАН, Чемпионат Европы по прыжкам в воду прошел в Киеве с 12 по 18 июня.

Фото: https://photo.unian.net/rus/themes/73380