Правозащитники заявляют о росте в последние годы нетерпимости к ромам (видео)

16:04, 21 июня 2017
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Киев. 21 июня. УНИАН. Правозащитники заявляют о росте в последние годы нетерпимого отношения в украинском обществе к ромам и указывают на опасность этого явления.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сказала руководитель ромской программной инициативы международного фонда «Возрождение» Ольга Жмурко.

Как отметила Жмурко, «вопрос дискриминации ромской общины возник достаточно давно, и сегодня ромы являются первым из меньшинств, уровень ксенофобии к которой находится на стабильном наиболее высоком уровне».

По ее словам, ромское меньшинство всегда ставили в такие рамки, что оно должно дистанцироваться от остального общества, с которым проживало на общей территории, а поэтому эти люди находятся за бортом участия в жизни общества.

При этом, заявила Жмурко, со стороны местных властей практически полностью отсутствует инициатива привлекать ромов к решению проблем общин, более того, власти не реагируют на многочисленные нарушения прав ромов.

«Подобные нетерпимые проявления и откровенное игнорирование может перейти и на другие компактные общины», - предостерегла Жмурко.

В свою очередь президент ВОО «Конгресс Ромен Украины» Петр Григориченко подчеркнул, что рост нетерпимого отношения к ромам в Украине начался в начале 2000-х годов и в последнее время достигло обострения, которое выливается в многочисленные погромы ромских общин в Одесской области, Черкасской, Полтавской, Закарпатье, в Киеве, а также в откровенные убийства.

«Мы обратились в Хельсинский правозащитный союз с просьбой помочь открыть уголовные дела по всем таким фактам и будем ждать справедливого суда», - сказал Григориченко.

Как сообщила адвокат Елена Сапожникова, правозащитники вместе с активистами на знак взаимопонимания между всеми этносами, в частности ромскими, начали конкурс эссе «Ищем пути взаимопонимания», а также призвали экспертов приобщиться к поиску путей решения проблем взаимонепонимания между различными меньшинствами.

Кроме того, 22 июля в Славском Львовской области в межэтническом детском лагере «Джерела толерантности» будет продолжен начатый недавно конкурс «Гуртуємося біля шатра порозуміння», где дети из разноцветных лоскутков ткани будут шить символический шатер единения.

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