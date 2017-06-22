В Украине ежегодно рождается более 22 тысяч недоношенных детей - медики (видео)

Киев. 22 июня. УНИАН. В Украине ежегодно преждевременно рождается более 22 тысяч детей массой ниже 2,5 кг.

Как заявил на пресс-конференции в УНИАН врач-генетик, генеральный директор роддома «Лелека», директор клиники репродуктивной медицины «Надия» Валерий Зукин, государство не в состоянии обеспечить всей необходимой медицинской помощью недоношенных детей.

«Выхаживание недоношенных младенцев ко второму этапу оказания медицинской помощи стоит от 50 до 200 тысяч. Для большинства украинских семей это огромные затраты. Выхаживание недоношенного младенца до 28 недели, по медицинским протоколам, утвержденным Минздравом: 18 тыс. в сутки. Эта сумма включает медикаменты, затратные материалы, заработную плату медика. Для выхаживания недоношенного младенца нужны высококвалифицированные врачи и высококвалифицированные медицинские сестры. Есть определенные нормы: одна медицинская сестра - на двух детей, которые находятся на искусственной вентиляции легких. В нашей реальности на отделение, где от 15 до 18 таких детей, - может быть 2 или одна медсестра», - отметил Зукин.

По словам медика, во всем мире расходы на выхаживание недоношенных детей покрывает государство или непосредственно родители. Он рассказал, что впервые в Украине в области акушерства и неонатологии введен реальный механизм финансового обеспечения современных медицинских протоколов помощи недоношенным малышам через механизм добровольного медицинского страхования - программа «Защищенная беременность».

«Цель и смысл страховой программы «Защищенная беременность» - защита нерожденных еще детей и их родителей от нереальных финансовых затрат, от которых зависит жизнь и здоровье детей. Чтобы обеспечить уход за недоношенными младенцами в Украине, по самым скромным подсчетам, нужно 2 млрд 300 тыс. гривен. Согласно макроэкономическим показателям, государство не может обеспечить всем необходимым этих детей», - сказал Зукин.

Он подчеркнул, что в Украине ежегодно рождается более 22 тысяч младенцев массой менее 2500 г. «В Киеве - более 2 тысяч на 35 тысяч родов. Это огромное количество. Роддом «Лелека» имеет все возможности для высочайшего класса медицинской помощи недоношенным новорожденным: у нас есть медицинское оборудование, есть лекарства, есть высококвалифицированные специалисты, единственное ограничение - финансовое. Преждевременные роды происходят неожиданно, к нам попадает женщина 27-28 недель, она рождает одного или двух недоношенных детей. Если мы посчитаем полную стоимость, нам никто не заплатит. Однако мы обязаны оказывать помощь. И тут возникает только один вопрос: когда мы обанкротимся? Поэтому мы выступили инициаторами того, чтобы в Украине была разработана программа страхования новорожденных», - сказал Зукин.

Он сообщил, что в рамках программы страхуются беременные женщины до 12-ти недель беременности.

«Мы обращались ко многим страховым компаниям, и после расчета рисков отсутствия четких расчетов это единственная компания, которая пошла на этот шаг. Мы призываем и другие страховые компании участвовать в этой программе. В Украине потенциальных пациентов – 22 тысячи. Чтобы обеспечить 22 тысячи недоношенных детей медицинской помощью нужно 300-500 реанимационных мест», - сказал Зукин.

Представитель СК «УПСК» Татьяна Дерягина заметила, что страховой полис доступен для пациенток, которые наблюдаются в государственных женских консультациях и родильных домах.

«На сегодняшний день этот продукт - уникальный на рынке Украины. Программу «Защищенная беременность» может приобрести беременная женщина любого уровня обеспеченности. Стоимость такой программы страхования доступна для каждого. Учитывая те средства, которые могут потратить на выхаживание и лечение недоношенных младенцев, сумма страховки незначительна. Для одноплодной беременности - 1600 гривен. Если это ЭКО-оплодотворение или многоплодная беременность - 2000 грн. У нас нет ограничений, на страхование принимаются все женщины», - сказала Дерягина.

Она подчеркнула, что учтены все возможные риски, в частности, переливание крови при резус-конфликте матери и ребенка, стоимость которого 150 тыс. гривен.

«Не каждая семья может быстро найти такие средства. Наша страховая компания быстро проводит все выплаты родильному дому «Лелека», чтобы своевременно сделать необходимые процедуры. Мы также полностью выплачиваем «Лелеке» стоимость преждевременных родов и выхаживания недоношенного малыша. Полная стоимость преждевременных родов – 459 тыс. гривен», - отметила Дерягина.