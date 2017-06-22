IT-разработчики запустили в Украине интернет-платформу Сусід.Online для общения между соседями (видео)

Киев. 22 июня. УНИАН. Украинские IT-разработчики запустили новую интернет-платформу Сусід.Online, с помощью которой жители определенного дома смогут познакомиться между собой, получат возможность помогать друг другу в случае необходимости, оперативно решать бытовые вопросы, а также проблемы целого дома или квартала.

Об этом сообщил основатель стартапа Николай Гаврищук на пресс-конференции в УНИАН.

«Сервис Сусід.Online официально запущен… У кого-то случаются проблемы с документами, у кого-то с мусором. У меня, например, проблема с горячей водой и выключенными лифтами. И потому, мы понимаем, что необходимо создавать инструменты коммуникации между соседями», - сказал он.

Гаврищук добавил, что благодаря данному ресурсу украинцы смогут оперативно и легко обращаться к своим соседям за помощью в случае возникновения какой-либо срочной проблемы. Кроме того, онлайн-сервис позволит объединить всех неравнодушных жителей украинских сел и городов для защиты интересов друг друга и осуществления совместных проектов.

Основатель стартапа подчеркнул, что ресурс Сусід.Online не является социальной сетью, он не планирует конкурировать с другими похожими ресурсами, и его появление не связано с запретом в Украине российских социальных сетей «Вконтакте» и «Одноклассники», поскольку разработчики начали работу над созданием данного проекта еще более полугода назад.

Как сообщил соучредитель стартапа Андрей Санойца, также присутствовавший на пресс-конференции, на ресурсе Сусід.Online все сообщения будут разбиты по темам, а потому пользователи смогут легко найти интересующую их проблематику. Также на сайте есть услуга срочного оповещения жильцов конкретного дома с помощью sms-сообщений и push-уведомлений в случае возникновения чрезвычайной ситуации – пожара, ограбления и т.д.

Еще один соучредитель проекта Владимир Манелюк сообщил, что со следующей недели разработчики планируют запустить на сайте сервис «МастерОК», который будет способствовать развитию малого бизнеса. Его суть заключается в том, что каждый пользователь ресурса сможет заказать или предоставить своим соседям любую услугу.

«Сайт Сусід.Online является платформой для сервисов, которые мы будем постоянно обновлять. И первым сервисом, который мы запускаем, будет «МастерОК». Этот сервис уже на сегодняшний день содержит в себе 3 тыс. разнообразных услуг», - сообщил Манелюк.

Основатели проекта добавили, что в ближайшее время ресурс Сусід.Online пополнится рядом новых сервисов. Например, услуга «БизнесОК» поможет бизнес-компаниям в поиске клиентов, «Коштозбир» - станет инструментом для сбора средств на указанные цели. Также создатели проекта планируют предоставить возможность местным, правительственным и общественным организациям информировать жителей города о своих мероприятиях, проектах, вакансиях и т.д., публиковать важные сообщения.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал указ «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», который предусматривает, в частности, блокирование доступа к социальным сетям «Вконтакте» и «Одноклассники», а также к ресурсам Яндекс.