Парламентарий Корнацкий предлагает альтернативный законопроект по запуску рынка земли в Украине (фото)

Киев. 23 июня. УНИАН. Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Аркадий Корнацкий предлагает альтернативный законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, в случае принятия которого в Украине будет запущен рынок земли.

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Мораторий (на продажу сельхозземель – УНИАН) нужно отменить. Для этого, как предусматривает Земельный кодекс, необходимо принять закон об обороте земель сельхозназначения, потому что сам Земельный кодекс не содержит достаточно правовых механизмов, которые регулируют должным образом оборот сельхозземель для защиты селян… Главной целью моего законопроекта, который зарегистрирован как альтернативный под номером 5535-1, является защита селян-землевладельцев», - сказал он.

Корнацкий сообщил, что законопроект об обороте сельхозземель регламентирует оборот тех участков, на которые в настоящее время действует мораторий – на сельские паевые земли, земли коллективной собственности и государственные сельхозземли. При этом, по его словам, земли сельскохозяйственного назначения не должны находиться в собственности государства, поэтому он предлагает распаевать их и в течение года передать в собственность селян.

Депутат добавил, что, согласно тексту предложенного законопроекта, право на приобретение участков будут иметь исключительно украинские сельхозпроизводители, в том числе, селяне. При этом приоритетное право на покупку земель будут иметь близкие родственники продавца, собственники соседних участков и арендаторы.

Корнацкий сообщил, что минимальная стоимость участков будет составлять не меньше двадцатикратного размера годовой арендной платы. При этом, если покупатель земельного участка приобретет его по минимальной цене, он вынужден будет ежегодно предоставлять продавцу пожизненную ренту в размере не меньше средней арендной платы за последние 20 лет. Данное условие будет распространяться и на будущих собственников участка, в случае его перепродажи.

Кроме того, по мнению Корнацкого, государственный орган, осуществляющий регистрацию сделок по отчуждению сельхозземель, обязан будет контролировать их законность.

«Альтернативный законопроект предусматривает ответственность государства за осуществление несправедливых сделок. То есть, при государственной регистрации сделки по отчуждении сельхозземель, государственный регистратор или другое уполномоченное лицо должны будут провести правовую экспертизу. Они должны быть уверены на 100%, что отчуждение земли происходит с соблюдением всех требований закона… Если будет допущена ситуация, при которой селянина обманут, государство будет нести перед ним полную материальную ответственность», - пояснил депутат.

Он добавил, что распределение земель коллективной собственности должно осуществляться по согласию всех собственников земельных паев.

Данный законопроект, инициированный Корнацким, был зарегистрирован в парламенте еще конце декабря прошлого года. Он сообщил, что в начале декабря в Раде был зарегистрирован другой законопроект №5535, инициированный рядом народных депутатов от «Блока Петра Порошенко» и «Народного Фронта», однако, по мнению Корнацкого, он содержит риски для украинских селян.

«Я хочу подчеркнуть основное отличие моего законопроекта от законопроекта №5535. Тот законопроект, во-первых, не защищает селян. Во-вторых, он дает возможность покупать земли состоятельным людям, тем самым лишая такой возможности селян и настоящих фермеров. В-третьих, этот законопроект предусматривает право собственности на землю для иностранцев», - сказал он.

Корнацкий добавил, что в ближайшее время он планирует разработать другой законопроект, которым будет предусмотрен механизм льготного кредитования фермеров. Согласно данному механизму, селянам будут предоставляться долгосрочные или среднесрочные беспроцентные кредиты на покупку участков. «Если банк будет начислять проценты за пользование кредитом, их должно будет погасить государство», - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время рабочая группа при Министерстве аграрной политики и продовольствия заканчивает работу над формированием модели запуска рынка земли в Украине и разработкой соответствующего законопроекта об обороте сельхозземель. Первый заместитель главы ведомства рассчитывает, что в течение месяца данный документ будет подан на рассмотрение правительства, а осенью вынесен в сессионный зал Верховной Рады.

Согласно предложенной правительством модели проведения земельной реформы, покупать земли, в случае отмены моратория, смогут исключительно граждане Украины - физические лица, при этом максимальный порог собственности одного гражданина не будет превышать 200 га. При этом рабочая группа при Минагропроде допускает возможность продажи земельных участков с учетом ряда ограничений небольшим хозяйствам-юридическим лицам.

В Украине с 2001 года действует мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения. В октябре 2016 года Верховная Рада продлила его действие до конца 2017 года.

В меморандуме с Международным валютным фондом указано, что Украина планирует до конца мая 2017 года принять закон, регламентирующий оборот земель сельхозназначения, и с 2018 года (после окончания действия моратория) начать продажу сельхозземель.

Эксперты и общество разделились во мнениях относительно отмены запрета на продажу сельхозземель. Одни считают, что его продление создает теневой рынок земли, другие утверждают, что отмена моратория приведет к обезземеливанию крестьян и скупке земли иностранными компаниями.