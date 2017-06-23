Активисты призывают Верховную Раду ужесточить ответственность за застройку прибрежных зон (видео)

Киев. 23 июня. УНИАН. Активисты призывают Верховную Раду внести изменение в законодательство с целью ужесточения ответственности за застройку прибрежных зон.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявили заместитель председатель общественной организации «Стоп Свавиллю» Сергей Северин, председатель общественной организации «Цвета жизни» Лидия Гончаренко, начальник управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Малеваный и депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко.

«В настоящее время решить проблему можно только на законодательном уровне. Мы будем контролировать, чтобы законодательство было изменено», - сказал Северин.

Присутствовавший на пресс-конференции депутат Киевского городского совета Игорь Мирошниченко заявил, что законопроект, который решит проблемы застройки береговой линии, был разработан объединением «Свобода» и включает все возможные механизмы для решения проблемы застройки береговой линии. По его словам, три года назад законопроект был принят в первом чтении, но больше со стороны правительства никакой работы над ним не проводилось.

«Закон предусматривал потерю права аренды, если такая была у владельцев, и порядок демонтажа этих заборов путем предписания органами местного самоуправления. И, бесспорно, этот проект предоставлял право демонтажа заборов не только органам власти, но и гражданам ... Этот законопроект был быстро проголосован в первом чтении. Но уже третий год этот проект спрятан председателем Верховной Рады. Он совершенно не доходит до комитетов и в сессионный зал для принятия во втором чтении», - заявил депутат Киевсовета.

Заместитель председателя организации «Стоп Свавиллю» Сергей Северин сообщил, что сегодня днепровские склоны и острова Киева ограждены заборами, которые ограничивают доступ обычным гражданам к местам отдыха, в том числе к водоемам.

«На майские праздники мы получили множество вызовов от граждан, которые столкнулись с проблемой высоких заборов, которые полностью загораживают доступ к воде, и там даже никак нельзя пройти вдоль берега реки», - сказал Северин.

Он рассказал, что активисты неоднократно устраивали акции протеста возле Верховной Рады и Администрации президента с просьбой разобраться с незаконными застройками на береговых территориях. Однако реакции со стороны ведомств общественная организация не получила и была вынуждены самостоятельно в рамках закона сносить незаконные сооружения.

«Мы решили устроить акцию возле Верховной Рады, чтобы доложить нашим депутатам, что во времена их правления происходит беспредел - люди строят без разрешительных документов, нарушая законы. Но, к сожалению, никакого ответа депутаты нам не предоставили», - сказал он.

Председатель общественной организации «Цвета жизни» Лидия Гончаренко, которая также принимала участие в акции против застройки прибережных зон, отметила, что все попытки снести заборы наталкиваются как на сопротивление со стороны застройщиков, так и со стороны полиции, которая предпочитает не принимать участие в решении конфликта.

«Мы увидели еще одну проблему, как застройщики захватывают берег Днепра. Мы организовались и поехали рейдом по берегу Днепра, и увидели, как весь берег занят заборами... Стояла одна полиция, мы задали вопрос, почему вы охраняете? У вас есть какие-то документы? Они сказали - нет. Так почему общество не может подойти к воде? Двое полицейских очень лоббировали интересы застройщика», - рассказала Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, общественные активисты неоднократно призывали столичные власти остановить незаконное строительство в Киеве, уничтожение природных зон и исторического облика города.