Собственник бывшего Центрального гастронома на Крещатике в Киеве планирует провести реставрацию поврежденного пожаром здания (видео)

Киев. 26 июня. УНИАН. Собственник бывшего Центрального гастронома на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого в Киеве, имеющего статус памятника архитектуры и истории, планирует провести реставрацию поврежденного пожаром здания.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель владельца здания Владимир Калиниченко.

«Собственник принял окончательное решение, и я заявляю его официальную позицию: объект бывшего Центрального гастронома будет восстановлен и реконструирован. В это необходимо будет вложить очень большие деньги, поскольку даже один проект, учитывая бюрократические преграды в Украине, займет очень много времени и денег. Однако это его не пугает, и он готов вкладывать деньги и готов реставрировать это здание в историческом виде», - сказал он, добавив, что проект реставрации будет вынесен на общественное обсуждение.

По словам Калиниченко, обсуждение проекта можно будет проводить на сайте и в соцсети Facebook по адресу - www.facebook.com/Центральний-Гастроном-Хрещатик-401-243559116139369.

«В разработке проекта смогут принять участие все желающие. Мы готовы предоставить доступ к нему всеми возможными путями: соцсети, интернет, будут выступления на телевидении и каждый сможет внести вклад в этот объект. Мы уже зарегистрировали сайт, на котором будет обсуждение, а также зарегистрировались в Facebook», - сказал он.

При этом Калиниченко отметил, что скорее всего здание будет реставрировано под отель.

«Изменение фасада здания мы считаем неуместным, так как хотим провести реставрацию. Что касается назначения, то рассматривается вариант, что будут элементы социальной инфраструктуры, и поскольку там был когда-то отель, то мы планируем, что будет отель», - сказал он.

Также Калиниченко заявил, что пока неизвестно, когда будет завершена реставрация бывшего Центрального гастронома на Крещатике.

«На сегодняшний день мы не можем назвать сроков реставрации, поскольку мы заказали экспертизу, которая оценит состояние здания и фасада, а уже после этого можно будет сделать выводы, в какие сроки изготовят проектную документацию», - сказал он, добавив, что на этом объекте не было ремонта до пожара, поскольку работы можно проводить после утверждения проектной документации, которая из-за бюрократических процедур и нестабильной ситуации в стране не была сделана.

Кроме того, Калиниченко отметил, что причины пожара на данный момент не установлены.

«Мы пока не знаем причины пожара, но в этом здании столетние деревянные перекрытия, и загореться они могли от одной искры. Многие говорят, что это поджег, но здесь даже не нужно опровергать вымышленные доводы. Ведь поджечь здание среди белого дня, когда внизу находятся тысячи людей – надо быть лишенным ума. Тем более, первый этаж был занят магазинами, а это был бизнес, который приносил доход», - сказал он.

Присутствовавшая на пресс-конференции эксперт научно-исследовательского института «Будгеопроект» по охране имущественных прав Дарина Кушерец сообщила, что часть реставрированного здания будет выделена под музей российского художника Михаила Врубеля, который в свое время жил в этом здании.

«У собственника этого здания есть желание сделать музей Михаила Врубеля. Мы планируем совместно с Киевской городской администрацией провести конкурс для привлечения лучших архитекторов и реставраторов», - сказала она.

Присутствовавшая на пресс-конференции представитель киевской городской организации «Украинское общество охраны памятников и историко-культурного наследия» Алена Сердюк сообщила, что на сегодняшний день в Киеве таких зданий, как Центральный гастроном, более 50, и они подвергаются опасности уничтожения.

«Этот пожар выявил все проблемы, которые существуют в городе: это отношение к памятникам архитектуры, отношение к объектам, которые частично эксплуатируются и требуют особого комплексного проекта. Поэтому сегодня мы имеем такие последствие. На сегодняшний день, таких зданий, как Центральный гастроном, а на самом деле уникальный отель Кане (Жан-Батист Кане – французский предприниматель, на чьи деньги в 1874 году был построен отель на Крещатике - УНИАН ) с уникальной планировкой, в городе более 50. Каждое из таких зданий, как усадьба Сикорского и Чоколовых, подвергается опасности быть сожжённым или уничтоженным», - сказала она

Как сообщал УНИАН, пожар на площади 1 тыс. кв. метров в здании бывшего Центрального гастронома на улице Крещатик, 40/1 возник 20 июня вечером. В результате пожара сгорели строительные материалы, перегородки и перекрытия между 2-м и 3-м этажами и крыша здания.

Следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.