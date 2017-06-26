Предприниматели Киева просят Кличко прекратить "преступные погромы" их легальных торговых павильонов (видео)

Киев. 26 июня. УНИАН. Предприниматели Днепровского района Киева просят мэра Виталия Кличко вмешаться в ситуацию с уничтожением их легальных торговых павильонов.

Об этом говорится в открытом письме столичному голове от группы предпринимателей, обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам пострадавших предпринимателей Виктории Лелюшок и Светланы Некрасовой, в ночь на 15 июня их торговые павильоны были просто разбиты. Полиция, как отметили они, никак не реагировала на вызов и не зарегистрировала заявление о разрушении имущества.

Лелюшок сообщила, что люди, крушившие павильоны, не предоставили никаких документов и объяснений, а лишь на словах представились представителями КП «Киевблагоустройство».

«В ночь на 15 июня неизвестные с битами и гидравлическим инструментом начали крушить наши здания, в которых было много товара на огромную сумму. Никаких предупреждений о так называемом «демонтаже», предписаний с указанием причин демонтажа и сроков вывоза товара нам не объявлялось. Новая полиция выехать на место отказалась, объясняя, что все законно, что это «Киевблагоустройство» наводит порядок в столице», - сказала Лелюшок.

Она отметила, что кроме полиции, предприниматели уже обращались в «Киевблагоустройство» и к районной власти за разъяснениями, но никто из них на сегодняшний день «диалог не ведет, ответа не было».

«Я не понимаю, как такая ситуация может иметь место в наше время», - подчеркнула Лелюшок.

Предприниматели отмечают, что в течение 20 лет работают в торговых сооружениях по ул. Сосюры, 3, вовремя платят налоги, имеют необходимые правоустанавливающие документы на данные капитальные сооружения, зарегистрированные в БТИ Киева.

Также Лелюшок сказала, что в течение нескольких лет предприниматели подавали ходатайство в Киевсовет на оформление права собственности на соответствующие земельные участки, на которых расположены объекты торговли, заключали договоры резервирования данных земельных участков.

«Все наши документы были внесены в базу данных КП «Киевблагоустройство». В перечне временных сооружений на демонтаж наших объектов не было, ведь капитальные сооружения сносить или демонтировать без решения суда незаконно», - сказала она.

Лелюшок заверила, что предприниматели готовы к диалогу с городской властью и готовы выступить инвесторами реконструкции и обновления существующих торговых сооружений, если это необходимо.

В то же время в открытом письме они просят защитить их от незаконных действий: «Просим прекратить преступные погромы, угрозы и дать соответствующие указания соответствующим департаментам КГГА для прекращения противоправных действий против нашей законной предпринимательской деятельности».

В свою очередь адвокат Татьяна Монтян подчеркнула, что подобную проблему можно решить исключительно в правовом поле. То есть настаивать в полиции на регистрации заявления об уничтожении имущества, а если полиция не регистрирует, то на основании письменного отказа обращаться в суд относительно бездействия милиции.

«Такие дела выигрываются на раз, адвокаты выигрывают их пачками. Потому что были разъяснения Верховного суда, Высшего специализированного, и там четко указано, что суды обязаны становиться на сторону заявителей. И судьи действительно становятся ... По крайней мере, здесь у вас есть шанс на возвращение в правовое поле, на привлечение внимания. А когда у вас дело уже будет внесено в Единый реестр досудебных расследований, это уже совсем другая тема. То есть вас пытаются выпихнуть из правового поля, вы пытаетесь в него вернуться. Никаких других шансов у вас нет », - подчеркнула Монтян.

Участники пресс-конференции призвали присоединиться к письму предпринимателей из других районов столицы, пострадавших вследствие подобных событий.