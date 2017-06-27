Эксперты о ситуации с ботулизмом в Украине: есть ответственные производители и реализаторы, которые гарантируют качество продукции (видео)

Киев. 27 июня. УНИАН. Специалисты Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей выявили ботулизм в двух из шести исследованных образцов рыбы промышленного производства, который был предоставлен для контроля реализаторами.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в г. Киеве Олег Рубан, характеризуя масштабы опасной рыбной продукции.

Он отметил, что в Киеве с 29 мая введены усиленные меры по недопущению продажи опасных продуктов по всем субъектам хозяйствования, которые осуществляют оборот пищевых продуктов, в том числе рыбной продукции. Так, ежедневно осуществляются выезды специалистов службы в крупные сети супермаркетов, к другим операторам рынка, на ярмарки и проводится ежедневная работа по изъятию несоответствующего качества продукции и проведению лабораторных исследований.

«И появляется социально ответственный бизнес, который сам проводит лабораторные исследования и инициирует меры безопасности пищевых продуктов. Только на прошлой неделе две крупные сети супермаркетов при получении товара с документами - рыбы, провели шесть лабораторных исследований продукции и получили, что из 6 образцов 2 - положительные случаи на ботулизм. Это говорит о том, какая на сегодняшний день поступает продукция в сеть», - сказал Рубан.

Он подчеркнул первоочередную ответственность производителя за свою продукцию, одновременно отметив ответственность, которую несет торговая сеть, сам покупатель и государство.

«На сегодняшний день надо говорить о солидарной ответственности, в том числе и потребителя-гражданина, который должен покупать вещи только в официальных сетях, а не в стихийных местах торговли. Государство также должно со своей стороны обеспечить своевременным мониторингом качества, обеспечить всеми диагностическими и лечебными препаратами», - отметил Рубан.

Директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарии Госпродпотребслужбы Борис Кобаль утверждает, что заболеваемость ботулизмом в этом году не отличается количеством случаев, но особенностью является то, что заболевание вызвано от употребления рыбы именно промышленной. По его данным, впервые за последние 10 лет в Украине.

«Мы не можем констатировать, что вспышка заболевания происходит только в текущем году. Я владею статистикой, в 2014-2015 годах соответственно было 170 и 178 случаев заболевания, в 2014 г. погибло 17 человек, в 2015 – 7. Ситуация в этом году сложная и критическая еще и потому, что в государстве отмечается отсутствие антиботулистической сыворотки. Сегодня действительно проблема в этом, и мы это констатируем, мы подтверждаем факт заражения людей через рыбу промышленного производства. К этому времени, в предыдущие годы, таких случаев у нас практически не было. У нас идет сейчас промысловая рыба», - сказал Кобаль.

По его словам, Госпродпотребслужба в этом году проводила расследование 43 случаев заболевания людей ботулизмом.

«К большому сожалению, 31 из них был связан с употреблением потребителем рыбной продукции. На сегодняшний день, по данным Минздрава, есть 6 смертельных случаев среди населения. Наибольшее количество заболевания зарегистрировано в Запорожской области - 11 случаев, Винницкой - 6, в Киеве - 5 и дальше уже по 2-3 случая в других областях», - сообщил Кобаль.

О том, что именно промысловая рыба стала причиной заболеваний, он сказал, что это можно связать с низким уровнем контроля за производством, реализацией, хранением продукции из-за так называемого моратория на проведение проверок и обусловлено особенностями государственного контроля и надзора, который определен некоторыми изменениями в законодательстве.

«На сегодня после первых случаев заболевания нами изъято более тонны продукции, утилизирована примерно ее половина. Но это не тот объем, который был распространен и реализован производителем через торговые заведения», - констатировал Кобаль, подчеркивая необходимость изменить законодательство с целью обеспечения стабильного контроля за продукцией.

«Недавно Верховной Радой Украины был принят проект закона 0906 о контроле. И эти все вопросы относительно государственного контроля, все вопросы моратория и т.д. этим законом должны быть сняты. И мы ждем подписания его президентом», - отметил представитель Госпродпотребслужбы.

(18 мая Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который на законодательном уровне закрепляет правовые и организационные основы государственного контроля за качеством и безопасностью продуктов питания и кормов, а также благополучием животных. За принятие соответствующего законопроекта №0906 проголосовал 251 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов - УНИАН).

В свою очередь директор ООО "Тамако-Инвест" Ярослав Новицкий отметил, из-за нынешней ситуации, большинство украинских предприятий по переработке рыбы сегодня стоят и сотни рыбаков практически не знают что делать. В то же время он обратил внимание, что есть ответственные производители, которые гарантируют качество своей продукции, и есть реализаторы, которые так же ответственно относятся к качеству продукции, которой они торгуют.

Он советует покупать рыбу в больших торговых сетях, где есть входной контроль качества при приемке продукции, где выдерживается температурный режим на полках. Обязательно покупателю следует обращать внимание на маркировку, где должна быть информация со сроком реализации, датой производства, информацией о производителе и качественными показателями. Также риски купить некачественную рыбу уменьшает индивидуальная упаковка.

Как представитель производителя Новицкий уверил, что с момента фиксации первых случаев заболевания ботулизмом, своим приказом на предприятии введены еженедельные проверки продукции на возбудитель.