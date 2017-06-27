Представители общественности заявляют о давлении со стороны Министерства инфраструктуры при формировании Общественного совета

Киев. 27 июня. УНИАН. Представители общественности заявляют о давлении со стороны Министерства инфраструктуры Украины при формировании Общественного совета, который призван обеспечить общественный контроль за деятельностью министерства.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель учредительного собрания от Профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Владимир Вакуленко.

«Министерство инфраструктуры скрывает информацию о негативной оценке его деятельности общественным контролирующим органом – Общественным советом, который признал работу министерства неудовлетворительной. Этот Общественный совет был ликвидирован. Сейчас создан новый Общественный совет, который тоже не нравится министерству. Поэтому и этому совету не дают приступить к работе. При этом в новом Общественном совете на 80% новые люди, которые снова не нравятся министерству», - сказал он.

Также, по словам Вакуленко, не разрешаются проблемы, поднятые общим представительским органом профсоюзов транспортной отрасли в рамках коллективного трудового спора на отраслевом и национальном уровне.

«По трудовому спору мы не можем сесть за стол переговоров с министерством, которое не выполняет поручения премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по урегулированию коллективного трудового спора. В связи с этим у нас не остается выбора, кроме как проводить общенациональную забастовку в конце сентября и добиваться таким путем решения проблемы», - сказал он.

Кроме того, Вакуленко отметил, что около 40-50% межобластных перевозок осуществляются нелегальными перевозчиками, из-за чего легальные перевозчики становятся банкротами.

«За последнее время многие предприятия становятся банкротами. Предприятия, которые занимаются районными перевозками, сейчас практически не осталось. Межобластные перевозки осуществляются на 40-50% нелегальными перевозчиками. По подсчетам экспертов, теневой оборот в нашей стране (в транспортной отрасли – УНИАН) составляет 30-40 млрд грн с учетом таксомоторов, а бюджет недополучает от этого 1-12 млрд грн налога ежегодно», - сказал он.

Присутствовавший на пресс-конференции представитель счетной комиссии учредительного собрания от «Самооборона Майдана Винничины» Олег Долинский подчеркнул, что инициативная группа предложила сформировать новый Общественный совет путем электронного онлайн-голосования, которое не предусмотрено законодательством и которое легко фальсифицировать.

«15 июня 2017 года состоялось учредительное собрание по формированию Общественного совета при Министерстве инфраструктуры Украины. По результатам рейтингового голосования участники выбрали 35 представителей из 88 институтов гражданского общества, которые в течение ближайших двух лет должны отстаивать интересы отрасли в профильном ведомстве. Инициативная группа предложила сформировать новый Общественный совет исключительно путем электронного онлайн-голосования. Это не предусмотрено ни действующим положением об Общественном совете, ни постановлением правительства №996. Такой способ голосования дает возможности для подтасовок. Например, все знают, что за 300 долл. легко можно купить 1,5 тыс. голосов», - сказал он.

Кроме того, Долинский отметил, что намерен подать два иска в суд на Министерство инфраструктуры.

«Первый - относительно оценочных суждений о том, что целью учредительного собрания было создание зависимого Общественного совета, который занимался бы лоббированием интересов бизнес-структур. Второй - по поводу незаконной бездеятельности министерства, Потому что оно должно было разместить протокол заседания в трехдневный срок, а не писать о процедурных моментах», - сказал он.

Справка УНИАН. Общественный совет при Министерстве инфраструктуры Украины является постоянно действующим коллегиальным выборным консультативно-совещательным органом, образованным для обеспечения участия граждан в управлении государственными делами, осуществления общественного контроля за деятельностью Министерства инфраструктуры Украины, предприятий, учреждений, организаций, подчиненных и находящихся в его системе управления, для налаживания эффективного взаимодействия указанных органов с общественностью, учета общественного мнения при формировании и реализации государственной политики в сферах авиационного, автомобильного, железнодорожного, морского и речного, городского электрического транспорта.