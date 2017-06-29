"Відродження" призывает парламент принять специальный закон о муниципальной полиции (видео, фото)

Киев. 29 июня. УНИАН. Политическая партия «Видродження» будет обращаться к парламенту по поводу необходимости принятия специального закона о муниципальной страже (полиции).

Об этом заявил руководитель Киевской городской организации партии «Видродження» Владимир Филиппов во время круглого стола в УНИАН на тему: «Муниципальная стража в Киеве: как ее создание повлияет на безопасность в городе?».

Он подчеркнул, что это важный вопрос, поскольку связан с безопасностью граждан.

Филиппов отметил, что муниципальная полиция есть во многих странах Европы, и она следит за охраной общественного порядка в парках, скверах, на улицах городов, она выполняет функцию по предотвращению нарушений так называемой «превентивной полиции».

«Они не вооружены огнестрельным оружием, практически не применяют силу, а если и применяют, то только до прибытия уголовной полиции. Их задача - это безопасность жителей возле их домов, на улице, борьба с административными нарушениями. То есть существует разделение полномочий и задач уголовной полиции и полиции муниципальной. И такая система достаточно успешно работает», - сказал он.

Филиппов убежден, что и в городах Украины такая муниципальная стража снизит уровень административных нарушений, а также сделает жизнь людей более комфортной.

В то же время он заметил, чтобы работа муниципальной полиции была эффективной, нужно принять специальный закон, которым будут четко определены функциональные права и обязанности представителей таких муниципальных подразделений. Это потребует изменений в законодательство в передаче части полномочий Национальной полиции муниципальной. Также политик подчеркнул, что следует продумать моменты, чтобы эта полиция не превратилась в подразделение по выполнению «прихотей мэра».

По его словам, в отдельных городах Украины уже функционирует муниципальная стража, но сегодня процесс ее создания регулируется законом «О местном самоуправлении». Согласно этому закону органам местной власти предоставляется право создавать правоохранительные формирования, которые содержатся за счет средств местных бюджетов. Лицензию на такую деятельность, которая регистрируется в документах как «охрана», выдает МВД.

«В результате, каждое такое предприятие с силовыми функциями руководствуется собственным уставом, а полномочия муниципальных полицейских или дружинников в разных городах отличаются. Из этого вытекает вторая проблема - то, что отдельные мэры, пользуясь правовой неопределенностью устава таких структур, злоупотребляют своим правом назначения их руководства. И именно с этим связано наибольшее количество скандалов вокруг муниципальных подразделений полиции», - объяснил Филиппов.

Таким образом, считает он, вопрос требует широкого обсуждения в обществе, детальной проработки на местном уровне.

При этом Филиппов заверил, что партия будет оказывать поддержку обращениям и законодательным инициативам по созданию действенной муниципальной полиции.

Председатель Общественного союза «Люди дела» Игорь Хохич напомнил, что муниципальная полиция существует уже 15 лет во Львове - создана постановлением городского совета. А также функционирует в таких городах как Винница, Кременчуг, Одесса, Чернигов, Дружковка, Ирпень, Днепр.

«В Украине уже несколько раз поднимали вопрос о создании муниципальной полиции. И даже в 2015 году был представлен законопроект, но он прошел только первое чтение и остается в подвешенном состоянии», - напомнил он.

Хохич выразил надежду, что парламент вернется к рассмотрению этого вопроса и, возможно, будет разработан новый законопроект, который будет четко разделять полномочия Национальной полиции и муниципальной стражи.

Кроме того, он подчеркнул важность решения вопроса о финансировании работы такой «превентивной полиции», стимулировании людей в ее отрядах.

Фото с круглого стола: https://photo.unian.net/rus/themes/73594