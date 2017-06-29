Лидер движения "Справедливость", экс-председатель СБУ Наливайченко после массированной хакерской атаки призывает создать в Украине единый центр по киберзащите (видео)

Киев. 29 июня. УНИАН. Лидер движения "Справедливость", экс-председатель СБУ Валентин Наливайченко после массированной хакерской атаки вирусом Petya призывает создать в Украине единый координирующий центр по киберзащите.

Об этом Наливайченко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Хакерская, вымогательская атака была осуществлена и на Украину, и на другие государства. Последствия этой атаки продолжают ощущать фондовый рынок Украины и другие государственные учреждения», - отметил он.

«Для национальной безопасности Украины важно было еще в марте 2016 года не только написать стратегию, а сделать ключевой шаг - лицензионное программное обеспечение должно быть установлено во всех государственных учреждениях, министерствах, ведомствах, в кабинете премьер-министра, президента и всех кабинетах силовых органов. Сделано ли это? Все мы знаем, что нет», - сказал Наливайченко.

«В Украине должен появиться не на бумажке пиарного характера, а единый координирующий центр по киберзащите. Пример - это Эстония, Финляндия, другие страны - члены ЕС. Поэтому я ждал во вторник утром конкретных советов и действий от властей, советов - что делать? И как сделать так, чтобы больше не повторилось? Только в 19.00 первый совет был - выключить компьютеры. Но это вопрос национальной безопасности», - отметил экс-председатель СБУ.

Кроме того, Наливайченко подчеркнул необходимость привлечения в структуры МВД и СБУ украинских разработчиков, производителей программного обеспечения для срочных контрмер, программ защиты, чтобы заблокировать все ресурсы, куда вымогатели указывали перевести деньги от государственных учреждений, которые подверглись хакерским атакам.

Как сообщал УНИАН, 27 июня мощнейшей хакерской атаке, распространяющей вирус Petya.A, который блокирует работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Кроме того, вирус-вымогатель атаковал десятки крупных компаний в России, Беларуси и некоторых странах Европы.