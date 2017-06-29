Наливайченко призвал депутатов принять законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам и медикам-волонтерам, которые принимали участие в АТО (видео)

Киев. 29 июня. УНИАН. Экс-глава СБУ, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко призывает Верховную Раду принять до конца сессии законопроект о предоставлении статуса участника боевых действий добровольцам, которые не вошли в подразделения ВСУ, и медикам-волонтерам, которые принимали участие в АТО.

Об этом Наливайченко заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Сегодня движение «Справедливость» и наши партнеры, прежде всего медики-волонтеры, участники и ветераны АТО обращаемся с двумя ключевыми требованиями к власти, прежде всего, к украинскому парламенту - пора сегодня на этой сессии принять законопроект № 6202 и этим законопроектом законодатели должны предоставить статус участника боевых действий медикам-волонтерам, добровольцам, которые не вошли в состав ВСУ», - заявил он.

«Пришло время власти признать этих людей защитниками Украины, предоставить им правовые и социальные и иные гарантии по определению участником боевых действий... Мы требуем сделать большое дело справедливости в отношении добровольцев и медиков-волонтеров! Они это заслужили своей кровью и потом», - подчеркнул экс-глава СБУ.

Законопроект № 6202 о внесении изменений в закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" (относительно уточнения некоторых положений) был зарегистрирован в Верховной Ради16 марта 2017 года.