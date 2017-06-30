В Киеве презентовали проект "Молодость 3" по учебе и стажировке украинской молодежи во Франции

Киев. 30 июня. УНИАН. В Киеве презентовали проект «Молодость 3» по стажировке и учебе украинской молодежи во Франции - получение как профессионального, так и высшего образования.

О ходе реализации проекта на пресс-конференции в УНИАН сообщила основатель и директор «Украинской Парижской школы», основатель центра Les Chatesu des Arts в Нормандии, президент франко-украинских ассоциаций в Париже и Нормандии Елена Мисталь.

Отмечалось, что в рамках проекта предусмотрен не только обмен студентами, но и преподавателями - речь идет о повышении профессиональной подготовки, что является одним из основных рычагов экономического развития Украины и Франции.

По информации Мисталь, проект предусматривает учебу или стажировку в течение двух лет 258 украинцев в возрасте от 16 до 30 лет, французское правительство берет на себя частичные расходы по обучению и проживанию молодых людей.

«Нашу ассоциацию поддерживают, в этом году мы получили 70% финансирования от Министерства иностранных дел и Министерства молодежи и спорта Франции. 868 тыс. евро финансирует Франция. Украина оставляет себе - это условия гранта - 30%», - отметила директор «Украинской Парижской школы».

По объяснению Мисталь, 30%, которые закреплены за Украиной, должны уплатить или государство, или мэрия города, откуда родом студент, или учебное заведение, которое направляет учащегося.

Как отметила Мистраль, это первый из трех проектов (уже были «Молодость 1» и «Молодость 2», реализовывались с 2010 года), получивший финансовую поддержку от правительства Франции.

«Проект рассчитан на учебу, стажировку по пяти направлениям. Это гостинично-ресторанный бизнес, термальный туризм, инженерные и видеоинженерные специальности в университетах. Это также направление социальных работ, поскольку в Украине, к сожалению, нет тех профессиональных специальностей, которые помогают ухаживать за людьми с недостатками и за пожилыми людьми. Во Франции это выведено в отдельную институт - это новейшие реабилитационные центры, и они сейчас берут на обучение наших детей», - сообщила Мисталь.

Также, по ее словам, отдельными направлениями учебы или стажировки являются дизайн, сельское хозяйство и лесничество.

По словам Мисталь, на сайте «Учеба во Франции» http://chateau-des-arts.jet-brain.com/ukrainian-school в ближайшее время будет обнародована подробная информация о проекте «Молодость 3», где также можно будет заполнить анкету отбора на учебу.

Она уточнила, что в настоящее время в Украине создается комитет сопровождения проекта. В то же время сейчас уже привлечены к реализации проекта Национальный совет женщин Украины и представители Национальной академии педагогических наук Украины.