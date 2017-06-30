В Киеве презентовали коллективную монографию "Китай очима Азії"

Киев. 30 июня. УНИАН. В Киеве состоялась презентация коллективной научной монографии "Китай очима Азії" ("Китай глазами Азии").

Презентация состоялась на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил заведующий отделом Дальнего Востока Института востоковедения им. А.Е.Крымского НАН Украины и президент Украинской ассоциации китаеведов Виктор Киктенко, их отдел работал над этой темой два года.

"В последние годы, за последние десятилетия, Китай существенно изменился. Речь идет не только о том, что это вторая экономика мира, но и страна, которая начала заниматься тем, каким является ее образ. И мы видим сегодня то, чего раньше никогда не было в новейший период истории, - это рост так называемой "мягкой силы", - сказал он.

Киктенко заметил, что, когда Китай начал набирать обороты и стал значимым в мире, "возродились концепции, которые воспринимали Китай как угрозу". "Практически в каждой стране, мы это увидели в своих исследованиях, есть такие представления в том или ином виде", - добавил ученый.

Так, в своей работе, пояснил он, авторы хотели показать на примере стран - соседей Китая, как сегодня он воспринимается в СМИ, в элитах, что изменилось в этом восприятии. "Мы можем увидеть, как один и тот же объект, одна и та же страна совершенно по-разному воспринимается в разных культурах и по-разному формируются те или иные дискурсы относительно изображения страны-великана", - рассказал Киктенко.

Первый раздел книги "Китай у сучасному світі: мирне піднесення, відродження нації та "м'яка сила" ("Китай в современном мире: мирное возвышение, возрождение нации и "мягкая сила"), которая стала результатом работы, написан Киктенко и рассказывает о том, как сам Китай сегодня себя позиционирует, отвечает на вызовы относительно угроз и развития "мягкой силы", а также заботится о том, как его воспринимают.

"Это главные концепции внешней политики Китая, это концепции, связанные с идеями многополярного мира, идеями не противостояния, а гармоничного развития", - сказал он и добавил, что речь идет также об идеях Китая о том, как сделать, чтобы его глобальное расширение воспринималось не как вызов, а как сотрудничество.

Монография содержит еще четыре раздела: второй рассматривает вьетнамское видение Китая как опыт асимметричного соседства (авторства старшего научного сотрудника Виктории Мусийчук), третий исследует трансформацию взглядов японских паназиатистов на Китай (старший научный сотрудник Сергей Капранов), в четвертом анализируется восприятие казахстанской стороной китайской национальной и религиозной политики на примере казахской этнической общности СУАР (ведущий научный сотрудник Иванна Отрощенко), а пятый раздел посвящен проблеме восприятия Китая в современном Непале (младший научный сотрудник Дмитрий Марков).

Киктенко также сообщил, что с 3 июля книга будет доступна на сайте Украинской ассоциации китаеведов.

*** Научная монография "Китай очима Азії" издана Украинской ассоциацией китаеведов совместно с Институтом востоковедения им. А.Е.Крымского НАН Украины и при финансовой поддержке Международного фонда "Возрождение".

В монографии исследованы восприятие Китая общественностью, элитами и средствами массовой информации в отдельных странах Центральной, Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. В этой работе показаны сложные и разнообразные образы Китая, а также их влияние на контекст взаимодействий между странами и принятия тех или иных политических решений.

Исследование сосредоточено прежде всего на исторических и современных образах Китая как совокупности предыдущих и нынешних представлений, сформировавшихся в сознании людей других культур.