В Киеве стартует проект Friends Weekends: дружный отдых под открытым небом каждый день с лета по осень

В Киеве стартует проект Friends Weekends: дружный отдых и популярная музыка под открытым небом каждый день с лета по осень. Про это УНИАН сообщили организаторы проекта.

"Это первый и уникальный для Украины проект такого формата. С каждым годом Украина все ближе к Европе и поэтому, кроме известных с детства традиций отдыха, в Украину приходят новые традиции досуга и сейчас «в тренде» отдых на открытом воздухе в кругу родных и друзей. Friends Weekends - это первый и уникальный для Украины проект, особенностью которого является не только провести время на природе, но и возможность на одной локации найти занятие, которое будет интересным для любой компании, начиная с гастрономических предпочтений к посещению концерта популярного певца,"- отметили организаторы.

Дружеская локация Friends Weekends открывает свои двери в июле на специальной площадке под открытым небом на территории Экспоцентра Украины в Киеве и будет работать без выходных с лета по осень: с 7 июля по 1 октября 2017 года. Главной особенностью дружественной локации Friends Weekends является создание уютной, комфортной и интересной атмосферы для гостей с понедельника до воскресенья.

В течение недели (в будние дни) будут проводиться мастер-классы, лекции по различным сферам деятельности, будет организован рабочее пространство с WI-FI зона, а кроме того, для релакса и спокойного общения работать lounge - зона со спокойной музыкой и удобной мебелью. В эти дни наиболее рекомендуемый дружественный пространство Friends Weekends для работы подальше от офисов и для семейного отдыха с детьми. Начиная с вечера пятницы, с началом выходных, гостей Friends Weekends ждать кульминация недели - каждый раз новая развлекательная программа с музыкой и кинотеатром под открытым небом.

Программа недельных мероприятий Friends Weekends с лета до осени будет совершенно разных форматов: от музыкальных до гастрономических.

Дружеское пространство Friends Weekends будет включать в себя: просторный фудкорт с фуршетными и обычными столами; детские площадки; зону для мастер-классов; интересные фотозоны; зона отдыха с мягкими пуфиками, которая вечером превращается в кинотеатр под открытым небом; VIP- места; биотуалеты и тому подобное. Здесь абсолютно каждый найдет себе уютное место и занятие по душе.

Ориентировочный график работы Friends Weekends на неделе (следите за анонсами):

Понедельник-пятница

12:00 - 23:00 Работа развлекательных, интерактивных локаций, пунктов питания. Концерте выступления.

Обеспечение фонового музыкального сопровождения днем ​​(стиль лаундж). Показы фильмов вечером

суббота -Воскресенье

12:00 - 05:00 Концертные программы с участием эстрадных исполнителей, топ-артистов танцевального направления, участников различных талант-шоу и тому подобное. Караоке в кругу друзей, Игры (мафия, крокодил, твистер и т.д.). Творческие вечера, тематические вечеринки. Ночные кинопоказы.

Официальное открытие проекта Friends Weekends состоится 7 июля. В честь официального открытия локации дружественного отдыха, а также именно в канун праздника Ивана Купала специальным гостем первого Friends Weekends станет Катя Chilly!

Катя Chilly - один из самых ярких феноменов украинской, а возможно и мировой музыки. Певица, разрушает стереотипы так называемого «формата», ее невозможно спутать с кем-то другим. Она одна из первых певиц, которая стала популярна и узнаваема, благодаря объединению аутентичного украинского мелоса и музыку в стиле hi-tech. В ней, такой маленькой, хрупкой, вмещается столько голоса, столько разных голосов! И эта синергия превращается в удивительную и хрупкий цветок необычной музыки. Безусловно, только под музыку ее голоса и песен можно почувствовать глубину традиций и таинственность обрядов праздника Ивана Купала. Колоритный и самое интересное праздник, праздник молодежи, праздник Ивана Купала станет особыми впечатлениями об отдыхе в кругу близких и друзей, потому что каждый из гостей первого Friends Weekends в Киеве сможет полакомиться вкусными блюдами, засмакуваты особые напитки, отдохнуть на природе, научиться плести оригинальные девичьи венки на Купала с особым значением, а главное послушать качественную украинскую музыку.

Главной изюминкой Friends Weekends на Ивана Купала станет мастер-класс от специалистов по плетению особых оригинальных девичьих венков. Каждый гость праздника сможет сплести свой особый венок из специальных растений, каждая имеющая свой таинственный смысл, чтобы потом, загадав свое желание, пустить этот венок на воду-как говорит основная из традиций праздника Ивана Купала.

Официальное открытие Friends Weekends (г. Киев, на территории Экспоцентра Украины (ВДНХ), пр-т Ак. Глушкова, 1, конкурное поле)

7 июля 2017 года- Накануне праздника Ивана Купала

19.30 - официальное открытие

19.40 - пресс-тур для СМИ по территории дружной локации (с возможностью плетения оригинальных девичьих венков)

20.00 - открытие дружественной локации для гостей

20.00 - начало концерта Катя Chilly

21.00 (ориентировочно) - лазерное шоу (таинственные символы праздника Ивана Купала в проекции на деревья)

22.00 (ориентировочно) - завершение концерта Катя Chilly

(Сразу после завершения концерта) - демонстрация популярного фильма в кинотеатре под открытым небом

Аккредитация СМИ обязательна.

Дополнительная информация и аккредитация по тел. (067) 446 37 66

Официальная страница у ФБ: https://www.facebook.com/FriendsWeekends/