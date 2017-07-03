В ВР с участием зоозащитников разработали комплексный законопроект о защите животных (видео)

Киев. 3 июля. УНИАН. Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики, природопользования и ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы с участием зоозащитников и экологов разработан комплексный законопроект о защите животных.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили народный депутат, председатель подкомитета по вопросам лесных ресурсов, объектов животного и растительного мира, природных ландшафтов и объектов природно-заповедного фонда указанного парламентского комитета Павел Дзюблик и директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По информации Дзюблика законопроект под номером № 6598 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно имплементации положений некоторых международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира)» зарегистрирован в Верховной Раде 21 июня 2017 года. Авторами законопроекта являются 10 депутатов, которые работали над документом более 4-х месяцев.

На сегодняшний день проект закона проходит согласование в профильных комитетах парламента.

«Нашей целью было разработать комплексный законопроект, который бы решал те вопросы, которые не решены на сегодняшний день в нынешнем законодательстве. Мы инициировали рабочую группу, в которую пригласили всех зоозащитников Украины, всех заинтересованных лиц, которые занимаются животными. При подготовке проекта мы учитывали предложения, поступавшие от зоозащитных организаций, у нас прошло не одно заседание. В результате мы зарегистрировали законопроект, который по максимуму учел все предложения и все стороны, которые участвуют и непосредственно в защите животных, и в дальнейшем», - отметил Дзюблик.

В свою очередь председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды Комитета ВРУ по вопросам экологической политики Иван Рыбак сказал, что законопроект по сути является «реакцией на страусиную позицию» современного украинского общества, которое закрывает глаза на то, что происходит сегодня в сфере обращения с животными.

«К сожалению, в СМИ очень мало уделяется внимания именно этой актуальной на сегодняшний день проблеме, и как следствие, эта проблема является лишь началом того, что происходит сегодня в украинских школах - ведь мы наблюдаем в последнее время всплеск насилия среди детей, молодежи по отношению друг к другу. И ужасные кадры, в которых мы видим издевательство над животными - это начало того недружелюбного отношения друг к другу в нашем обществе...», - прокомментировал ситуацию Рыбак.

По его словам, наработанным законопроектом вводится очень много новой терминологии, запрещается и вводится ответственность за публикацию в соцсетях и интернете вообще, в других средствах массовой информации видео- и фотоматериалов с жестоким обращением по отношению к животным.

«В законопроекте введен термин - увечье животных, телесные повреждения, причинение ему травм. Этим документом запрещается: использование маленьких животных на охотничьих испытательных станциях как мишени в стрельбе или в соревнованиях по стрельбе. Законодательно также предусматриваются условия использования и содержания животных в сельском хозяйстве, ведь на сегодняшний день те нормы, которые прописаны в действующем законодательстве нашими аграриями и фермерами, по сути не выполняются. Запрещается также этим законопроектом при дрессировке животных использовать электрошок, огонь, острые предметы, голодание, нанесение ударов и т.д.», - рассказал нардеп.

При этом он обратил внимание, что законопроект не запрещает животных в цирках и например зверинцах, но приводит условия их содержания там к нормам европейского законодательства.

Более того, продолжил он, законопроектом предоставляются полномочия областным советам утверждать перечень видов животных, подлежащих особой охране, чего на сегодняшний день в украинском законодательстве нет.

Также сообщалось, что наработанный проект предусматривает введение уголовного наказания за убийство животного.

«Предполагается за жестокое обращение с животным, повлекшее его увечья, за публичные призывы осуществления таких вещей, которые имеют признаки жестокого обращения с животными - лишение свободы на срок от 2 до 3 лет. Также повышены существующие штрафы», - отметил Рыбак.

Обобщая, он сказал, что целью принятия Закона является имплементация положений международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны фауны и флоры. Задачами являются охрана животных и растений, охраняемых международными договорами. Поэтому принятие данного закона будет способствовать приведению украинского законодательства в соответствие с международными договорами по охране фауны, флоры, усилению борьбы с жестоким обращением с животными и браконьерством.

Борейко со своей стороны заверил, что благодаря этому законопроекту «заработает» и ранее принятое законодательство и можно будет привлекать к ответственности как по административному, так и уголовному кодексу. Документом определено, что протоколы за жестокое обращение с животными будет составлять полиция, чего сегодня она не может делать, потому что не имеет права на такие протоколы, утверждает эколог.

«Я был одним из разработчиков законопроекта и на мой взгляд это будет хороший документ и благодарю наших депутатов, и если его удастся провести, то это будет очень хорошо», - отметил Борейко.

Дзюблик добавил, что есть поддержка председателя Верховной Рады Андрея Парубия в вопросах улучшения законодательства по экологии и защите животных. «И надеюсь, что наш действительно основательный законопроект, касающийся многих аспектов, в ближайшее время появится в повестке дня. Сейчас подождем результата прохождения по комитетам и заключения главного научно-экспертного управления», - сказал нардеп.