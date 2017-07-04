Эксперты констатируют низкий уровень осведомленности украинцев в отношении реализации Плана действий по выполнению резолюции Совбеза ООН о гендерном равенстве

Киев. 4 июля. УНИАН. Эксперты констатируют низкий уровень осведомленности украинцев в отношении реализации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета безопасности ООН №1325 «Женщины, мир, безопасность».

Об этом на пресс-конференции в УНИАН, целью которой была презентация результатов и наработок проекта «Сотрудничество ради мира: консолидация усилий власти и общественности с целью имплементации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета безопасности ООН №1325», заявила тренер Программы развития ООН в Украине и Центра повышения квалификации госслужащих Киева Наталия Максюта.

В пресс-конференции также приняли участие менеджер проектов ОО «Информационно-тренинговый центр общественных инициатив» Юлия Жданова, представители партнерских ОО в пилотных районах - Светлана Шелест (ОО «СтоТолок», Таращанский район) и Анна Федорова (ОО «Союз женщин Дарницкого района г. Киева», Дарницкий район г. Киева).

Максюта отметила, что в июле завершается проект «Сотрудничество ради мира: консолидация усилий власти и общественности с целью имплементации Национального плана действий по выполнению резолюции Совета безопасности ООН №1325». В связи с угрозами, вызванными вооруженным конфликтом в Украине, и необходимостью консолидации/оптимального использования потенциала женщин в противодействии насилию и установлению мира, этот проект определял основной задачей содействие выполнению указанного Национального плана действий на местном уровне через повышение компетентности и налаживание действенного сотрудничества институтов гражданского общества (в т.ч. - женских общественных организаций), местных органов власти и активного женского населения в пилотных районах Киевской области и г. Киева.

Проект работал в 2016-2017 годах в Дарницком районе Киева и 5 районах Киевской области (Таращанском, Переяслав-Хмельницком, Васильковском, Бородянском и Броварском).

"Во исполнение данной резолюции разработан Национальный план действий, но на местах очень низкая осведомленность, что это такое, что надо делать и зачем. Все понимают, каковы последствия вооруженного конфликта для мужского населения, для мужчин, которые воюют, которые могут погибнуть, могут быть покалеченными. Но в отношении женщин, их проблем - ситуация хуже из-за гендерных стереотипов "война - не женское дело". Вместе с тем мы имеем очень много случаев гендерно обусловленного насилия в условиях вооруженных конфликтов. Именно поэтому возник проект, чтобы, с одной стороны, повысить осведомленность, а с другой - привлечь женщин к своей защите. Наша задача была объяснить, что это очень важно. Мы проводили тренинги на местах. Их пользу переоценить трудно. Для многих было открытием, что вопросы гендера и вооруженного конфликта связаны", - сказала Максюта.