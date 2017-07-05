Платформа Global Ukrainians проведет в Киеве 7-8 июля форум с целью эффективного продвижения интересов Украины в мире (видео)

Киев. 5 июля. УНИАН. Платформа Global Ukrainians, которая объединяет общественные организации украинцев, приживающих за рубежом и активно продвигающих интересы Украины на глобальном уровне, проведет в Киеве 7-8 июля V Форум Global Ukrainians с целью более системной и эффективной промоции нашей страны в мире, сообщила на пресс-конференции в УНИАН доктор философии, эксперт по международному развитию и государственному управлению, инициатор и соучредитель Форума Global Ukrainians (Франция) Виолетта Москалу.

«V Форум Global Ukrainians состоится в Киев 7-8 июля. В ходе форума украинские лидеры-экспаты, которые последние 3 года развивают разные проекты с целью продвижения интересов Украины в мире, смогут рассказать о совместной работе и о нашем желании более системно и более эффективно продвигать имидж Украины в мире», - сказала Москалу.

Она напомнила, что первый форум прошел два года назад, летом 2015 года. «Мы начали работать над созданием и развитием коммуникационной платформы для украинцев из разных стран - США, Канады, Австралии, Японии, стран ЕС, Азии, Африки и арабского мира. Сегодня наша сеть объединяет украинцев в более 70 стран мира. Уже созданы общества и организации в более 50 странах. Обо всем этом можно прочитать на нашем информационном портале Global Ukraine News», - сообщила Москалу.

Также она отметила, что в ходе форума, тема которого: «Украинские бренды ставим в тренды», запланирован запуск платформы для развития бизнес-дипломатии Global Ukraine Business Hub - глобальный коммуникационный ресурс для всех заинтересованных в продвижении украинских брендов в мире.

По ее словам, множество общественных организаций украинцев в мире оказывают поддержку Украине по 7 основным направлениям, для улучшения коммуникации между ними и была разработана новая платформа.

«Сейчас существует 7 ключевых направлений работы: информационная работа – борьба с пропагандой, продвижение имиджа Украины – это культурная дипломатия, бизнес-дипломатия, образовательные проекты, медицинские, социально-гуманитарные и туристические проекты. Для того, чтобы строить быстрее и эффективнее мосты между нашими людьми и активистами, неравнодушными украинцами, мы создали специальную платформу, которую будем презентовать на форуме… Это инструмент для того, чтобы можно было быстро найти тех активистов, которые занимаются конкретными направлениями в конкретной стране. На этой платформе можно увидеть список людей в каждой стране мира, увидеть их профиль, компетенции, их проекты. Мы создали инструмент, где можно быстро найти нужных людей, чтобы продвигать украинские бренды, культурные проекты, бизнес-проекты и т. д.», - сказала Москалу.

Присутствовавший на пресс-конференции директор департамента международных экономических связей Торгово-промышленной палаты Украины (ТПП) Геннадий Болдырь отметил, что ТПП будет также принимать участие в форуме и намерена в дальнейшем сотрудничать с Global Ukrainians с целью продвижения украинских товаров на экспорт, так как сейчас малые и средние предприятия Украины имеют существенные проблемы с выходом на внешние рынки.

По его словам, государственная поддержка таких предприятий находится в состоянии реформирования, из-за чего на государственном уровне отсутствует системное продвижение экспорта малых и средних компаний.

«Поэтому сейчас вся надежда на негосударственные организации… Мы постоянно ищем новые возможности для поддержки украинского экспорта, новые партнерские организации… Сейчас мы меняем нашу ориентацию с рынков, где невысокий уровень конкуренции, на рынки, где этот уровень очень высокий, и это требует новой синергии. Поэтому мы сейчас работаем вместе и будем на форуме, который состоится в пятницу-субботу», - сказал Болдырь.

Присутствовавшая на пресс-конференции председатель фонда «Евромайдан-Варшава» (Польша) Наталья Панченко сообщила, что от форума ожидает получить новые идеи и видение.

Он отметила, что ее фонд, который оказывал и продолжает оказывать всяческую помощь Украине как в виде поддержки военных и гражданских в зоне АТО, так и в борьбе с российской пропагандой в Польше, поставил для себя главную цель на будущее - развитие культурной дипломатии между двумя странами.

«На форум Global Ukrainians мы приезжаем уже третий раз. В том числе и для того, чтобы находить новые идеи. Очень важно подходить к международному сотрудничеству по-новому, очень важно успевать за временем. Мероприятия, которые раньше собирали аудитории, сегодня уже не собирают достаточно людей. Время летит, и многое становится абсолютно неинтересным... Надеюсь, что форум принесет нам новое видение, новые идеи», - сказала Панченко.

Она сообщила, что в Польше «Евромайдан-Варшава» проводит культурные мероприятия, такие как украинские вечера, вечера украинского кино, концерты украинских исполнителей. Также проходят специальные польско-украинские интеграционные мероприятия. «Чтобы люди между собой знакомились, общались. Мы организовываем также научные конференции, круглые столы. Стараемся таким образом рекламировать Украину и показывать ее с такой стороны, с которой они ее, возможно, раньше не могли увидеть», - подчеркнула Панченко.

Как сообщал УНИАН, платформа общественных объединений Global Ukrainians предложила органам власти создать единый хаб продвижения украинских брендов за рубежом, а также представлять интересы украинских общественных объединений, культурных организаций и производственных предприятий внутри страны и за рубежом.