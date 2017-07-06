Во Всеукраинском союзе церквей евангельских христиан-баптистов заявили, что законно строят храм "Мира, любви и единства" (фото, видео)

Киев. 6 июля. УНИАН. Всеукраинский союз церквей евангельских христиан-баптистов (ВСЦ ЕХБ) является законным владельцем отведенной для строительства территории, а также самого здания храмового комплекса «Мира, любви и единства», о чем свидетельствуют подписанные ранее соглашения и учредительные документы.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили заместитель руководителя ВСЦ ЕХБ Сергей Мороз и управляющий делами ВСЦ ЕХБ Виталий Матвеев.

Они отметили, что решили донести официальную позицию церкви в связи с обнародованием в СМИ и социальных сетях ложной информации о противоправных действиях ВСЦ ЕХБ.

«ВСЦ ЕХБ, действующий через «Миссионерский евангелизационно-благотворительный центр объединения христианских церквей Украины «Слово жизни», является юридически законным владельцем отведенной для строительства территории, а также самого здания, о чем свидетельствуют подписанные ранее соглашения и учредительные документы. Любые спекуляции на эту тему безосновательны. Мы настоятельно просим представителей СМИ придерживаться профессиональной этики и проверять информацию из надежных источников», - говорится в обращении к СМИ.

При этом представители ВСЦ ЕХБ отметили, что готовы предоставить всю необходимую информацию в ответ на журналистские запросы.

«Мы имеем право на это помещение. Все обвинения, которые звучат в нашу сторону, мы верим, надеемся, что они будут опровергнуты теми источниками, из которых они вышли», - отметил Матвеев.

Фото с пресс-конференции: https://photo.unian.net/rus/themes/73709