Украинские ученые обратились в суд из-за невыплаты "Укроборонпромом" роялти за использование патентов при производства радиолокационных станций (видео)

Киев. 6 июля. УНИАН. Украинские ученые обратились в суд из-за невыплаты государственным предприятием «Искра», входящим в концерн «Укроборонпром», роялти при производстве радиолокационных станций 36Д6М1-1 (36Д6М1-2) с использованием патентов предприятия «Компания «Инновационные технологии».

Об этом заявил на пресс-конференции в УНИАН автор научных разработок и президент компании «Инновационные технологии» профессор Александр Бутник-Сиверский.

«Радиолокационные станции украинского производства на международных рынках пользуются огромным спросом. Вся теоретическая работа, все технические предложения на первом этапе осуществлялись на бесплатной основе. Использовались знания и опыт высококвалифицированных ученых и специалистов. Результаты их работы использовались на промышленных предприятиях с помощью консультаций наших ученых и специалистов. Вся эта работа защищалась патентами, принадлежащими разработчикам. Вознаграждение разработчики получали только после реализации продукции – 10% из полученной прибыли выплачивали разработчикам. Сейчас по «Искре» – они получают миллионы долларов прибыли, а роялти еще со времен предыдущей власти не выплачиваются», – рассказал Бутник-Сиверский.

По словам доктора технических наук и исполнительного директора предприятия «Компания «Инновационные технологии» профессора Виталия Яковлева, ситуация с несоблюдением авторских прав может помешать госконцерну поставлять радиолокационные станции по внешнеэкономическим контрактам, в том числе в США.

«Непонятно, то ли это недомыслие «Укроборонпрома», то ли это специально сделано для того, чтобы США эту продукцию просто не купили. Они не будут покупать контрафактную продукцию», – подчеркнул Яковлев.

В свою очередь, адвокат Юлия Аблицова, также присутствовавшая на пресс-конференции, отметила, что удовлетворение искового заявления приведет к прекращению производства указанных радиолокационных станций.

«В настоящее время, когда подано исковое заявление о прекращении производства в Хозяйственный суд города Киева, если выиграют ученые, то прекратится производство и проиграет страна. С другой стороны, мировой рынок вооружений не стоит на месте, он постоянно развивается, и продукцию нельзя оставлять без доработок, поскольку она станет неконкурентоспособной», – подчеркнула Аблицова.

По словам юриста Дмитрия Литовского, который также присутствовал на пресс-конференции, в отношении госпредприятия «Искра» было подано два иска – о расторжении контракта с США по причине контрафактности поставляемой продукции и о защите авторских прав.

«В ситуации, которая сложилась на данный момент, никаких оснований для выпуска и продажи этой продукции у «Искры» нет. Все, что сейчас происходит с этой продукцией, незаконно со стороны «Искры», – сказал Литовский.

Как сообщал УНИАН, казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра», входящее в государственный концерн «Укроборонпром», по итогам 2016 года увеличил выпуск военной радиолокационной техники в 3 раза по сравнению с предыдущим годом.

Справка УНИАН. Казенное предприятие «Научно-производственный комплекс «Искра» объединяет в себе конструкторское бюро и электромашиностроительный завод. Это предприятие специализируется на разработке и изготовлении современных радиолокационных станций и комплексов радиоэлектронной борьбы. С 2011 года входит в концерн «Укроборонпром».