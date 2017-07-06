Концепция киевской власти по обращению с бытовыми отходами предусматривает строительство пяти мусороперерабатывающих заводов и рекультивацию полигона №5 (видео)

Киев. 6 июля. УНИАН. Киевская городская государственная администрация (КГГА) разработала концепцию обращения с твердыми бытовыми отходами, которая предусматривает переход от захоронения мусора к его сортировке и последующей переработке, для чего планируется строительство пяти мусороперерабатывающих заводов и рекультивация полигона №5.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.

По его словам, в следующем году запланировано строительство первого мусороперерабатывающего предприятия мощностью около 400 тыс. тонн, так как осенью 2018 года ожидается закрытие полигона №5, который сейчас принимает 315,7 тыс. бытовых отходов Киева в год. Всего в городе создается около 1,2 млн тонн мусора.

«У нас есть пошаговый план. Мы должны выполнить задание номер один – построить перерабатывающее предприятие мощностью 400 тыс. тонн в год синхронно с началом рекультивации пятого полигона… Критическим для нас заданием является эти 400 тыс. тонн, которые сейчас утилизируются на пятом полигоне», - сказал Пантелеев.

Он отметил, что также в приоритетах городской власти на ближайшее время - завершение модернизации мусоросжигательного завода «Энергия» и организация системы сортировки мусора как на бытовом, так и на промышленном уровнях.

«Второе - это модернизация завода «Энергия». Модернизацию мы планируем завершить в следующем году, в том числе построить на заводе современную систему химической очистки дымовых газов. Третье – организация системы сортировки мусора как на бытовом, так и на промышленном уровнях с обустройством города альтернативными источниками тепла, которые будут работать на безопасных остатках мусора», - сообщил Пантелеев.

Также он отметил необходимость создания прозрачной системы администрирования сферы обращения с отходами, которая предусматривала бы полный контроль со стороны территориальной общины города Киева за объемами образования и движения отходов, что сделает невозможным нарушение и попытки вывоза мусора на стихийные свалки.

Пантелеев призвал Верховную Раду принять необходимые законодательные изменения, которые позволят внедрить современные европейские практики обращения с отходами, которые предлагает КГГА.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции народный депутат Украины Александр Черненко сообщил, что в парламенте сейчас находятся три ключевых законопроекта, которые призваны внедрить европейские принципы обращения с отходами в Украине.

«Это законопроекты №4835, №4836, №4837. Базовый - №4835, который регулирует все вещи, о которых идет речь в концепции Киева, и совпадает с общегосударственной концепцией, которую предлагает Минэкологии», - сказал Черненко.

Он выразил надежду, что законопроекты будут приняты до конца этого года. «До конца года Верховная Рада обязана начать заполнять законодательные пробелы в этом вопросе», - сказал депутат, добавив, что на сегодняшний день необходимо сделать захоронение отходов невыгодным.

«Мы предлагаем установить высокий тариф - до 80 грн за тонну при захоронении не обработанного, не отсортированного мусора. Этот тариф должен сделать захоронение невыгодным, а сделать выгодной переработку, сортировку и т.д.», - отметил депутат.

В свою очередь, присутствовавший на пресс-конференции директор аналитико-исследовательского центра «Институт города» Александр Сергиенко сообщил, что предложенная киевскими властями концепция отвечает европейским подходом, однако он отметил необходимость внедрения ряда мероприятий для полноценного запуска новых подходов.

По его словам, в городе сейчас идет сортировка мусора, но она имеет стихийный характер: бездомные копаются в мусорных баках и вынимают все, что можно сдать как вторсырье - бумагу, пластик, стекло, металл.

По мнению Сергиенко, при таком подходе ничего не будет сортироваться на новых сортировочных станциях, поэтому внедрение новой системы в Киеве требует принятия определенных мер. «Первое - установка закрытых антивандальных контейнеров. Второе - закрытие пунктов приема такого вторсырья, или перепрофилирование их на мини-сортировочные пункты и др.», - сказал Сергиенко, добавив, что сейчас существует ряд законодательных коллизий, которые также должны быть урегулированы в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, 1 июня 2016 года Кабинет министров поручил Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Минэкологии провести проверку и инвентаризацию свалок бытовых отходов, а также разработать эффективную систему обращения с ними.

Следующим важным этапом государственной политики является разработка Национальной стратегии обращения с отходами и плана по реализации этой стратегии, которую разрабатывает межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли представители Минэкологии, Минэкономики, Минрегиона, а также эксперты немецкой федеральной компании GIZ и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Данный документ охватывает все виды отходов – твердые бытовые, промышленные, опасные, строительные, сельскохозяйственные, электрические и другие. Стратегия является основой для разработки регуляторной базы в сфере экологии.