ЕБРР увеличил размер компенсации суммы кредитов на утепление жилья для населения по программе IQ energy в 2 раза, до 35% (видео)

Киев. 11 июля. УНИАН. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в 2 раза, до 35%, увеличил размер компенсации суммы кредитов по программе IQ energy, которая направлена на внедрение в жилищном секторе Украины энергоэффективных технологий европейского качества, сообщил на пресс-конференции в УНИАН директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер.

«Мы можем говорить о более чем 2 тыс. успешных кредитов, которые уже были выданы по этой программе, и мы продолжаем думать о поддержке и партнерских отношениях. Поэтому мы решили улучшить условия и поднять долю помощи в виде грантов для индивидуальных пользователей с 15-20% до 35% и для ОСМД - с 25-30% до 40%», - сказал Аджунер.

Он отметил, что энергетическая независимость является приоритетным вопросом для Украины. «Энергетическая независимость является приоритетным вопросом для Украины, а именно: с точки зрения энергетической безопасности, сокращения потребления энергоресурсов, а также экономического роста… Поэтому наш банк совместно с правительством Украины внедрил такой инструмент, который работает в области энергоэффективности в жилищном секторе», - сообщил Аджунер.

Присутствовавший на пресс-конференции руководитель департамента энергоэффективности и климатических изменений ЕБРР в регионе Украины, Польши и Кавказа Сергей Масличенко отметил, что в долгосрочной перспективе Украина сможет отказаться от импорта газа за счет экономии энергопотребления в жилищном секторе.

«Около 35% всех энергоресурсов в Украине потребляется в жилищном секторе, и только за счет экономии энергии в домах Украина может сэкономить 12 млрд куб. м газа, что эквивалентно сегодняшнему импорту. В долгосрочной перспективе мы сможем отказаться от импорта за счет экономии энергопотребления в домах, и первый шаг – наша программа, которая будет этому способствовать», - сказал Масличенко.

Он также отметил, что программа предлагает наиболее современные и энергоэффективные технологии по энергоэффективности. «Программа поддержки через гранты работает прозрачно, проходит мониторинг всех проектов. Мы надеемся, что наш опыт будет использован в подобных программах в Украине», - сказал Масличенко.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель правления "Райффайзен Банк Аваль" Владимир Лавренчук отметил, что ожидает роста желающих принять участие в программе после увеличения доли компенсации.

«Наше задание, чтобы такие программы были эффективными. Чтобы люди, которые нуждаются в этой помощи, своевременно получили информацию, а также профессиональный совет: как это лучше и легче оформить, и получили компенсацию. Уже более 2 тыс. воспользовались программой, а мы говорим о намного большем, о десятках тысяч людей. Очень важно, чтобы мы эту программу внедряли качественно», - сказал Лавренчук.

Присутствовавшая на пресс-конференции руководитель программы IQ energy Оксана Булгакова сообщила, что компенсация будет выплачиваться в достаточно короткие сроки – 3-5 недель после подтверждения электронной заявки. Компенсацию можно получить не только на основное оборудование, но и на сопутствующие товары, монтажные работы, если они приобретаются в кредит от банков-партнеров вместе с основным товаром.

Сейчас договоры о сотрудничестве по программе IQ energy подписаны с «УкрСиббанком», «ОТП Банком» и «Райффайзен Банк Аваль». Кроме этого, компенсацию можно получить при покупке товаров при помощи кредитной карты за счет кредитных средств в «ОТП Банке» или в «Райффайзен Банк Аваль».

Булгакова отметила, что сейчас каталог технологий, которые могут использоваться при утеплении, составляет более 4000 товаров и разбит на 9 категорий. «Сегодня каталог технологий более 4000 товаров – это товары, которые необходимы и достаточны для энергомодернизации жилья. Они все прошли отбор технических консультантов проекта. В среднем они на 20% более энергоэффективны, чем в среднем по рынку», - сказала Булгакова.

Как сообщал УНИАН, в апреле Европейский банк реконструкции и развития совместно с ЕС и Шведским агентством международного сотрудничества по развитию (Sida) заявил о запуске в Украине специальной программы энергосбережения IQ energy.

Планировалось, что программа будет реализовываться через банки-партнеры ЕБРР - «УкрСиббанк», «ОТП Банк» и «Мегабанк» в сотрудничестве с Фондом Восточноевропейского партнерства по энергоэффективности и экологии (E5P), крупнейшим донором которого является Европейский Союз, и Шведским агентством международного сотрудничества по развитию (Sida).

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. По состоянию на середину марта 2016 года банк взял на себя обязательства по предоставлению более 11 миллиардов евро в рамках 363 проектов в стране.

Справка УНИАН. Программа IQ energy разработана Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Общий объем компенсаций на утепление жилья – 15 миллионов евро. Срок действия программы: до 10.09.2020. Целью программы является повышение энергоэффективности украинского жилого сектора.