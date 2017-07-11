Украинские крюинговые компании призывают правительство не ужесточать правила трудоустройства моряков за границей (видео)

Киев. 11 июля. УНИАН. Украинские крюинговые компании, предоставляющие услуги по набору моряков на морские суда, призывают правительство не ужесточать правила трудоустройства моряков за границей в рамках борьбы с торговлей людьми, поскольку эта сфера трудоустройства является прозрачной и отвечает всем нормам международного законодательства.

Об этом заявили эксперты и представители рынка международного трудоустройства на круглом столе в УНИАН, организованном ассоциацией «Всеукраинское объединение крюинговых компаний».

«Деятельность рекрутинговых агентств, которые в соответствии с международными конвенциями являются сторонами найма, ничего общего с понятием «торговля людьми» не имеют. Как правило, для этих целей привлекаются высококвалифицированные специалисты, получившие определенные профессиональные знания в части мореплавания, получившие соответствующие сертификаты, дипломы, паспорта по существующей системе, которая работает в нашей стране и соответствует международным требованиям. Ими даже теоретически нельзя торговать, потому что они находятся на судне и несут экстерриториальный флаг. Инициативы Минсоцполитики однозначно не скажутся позитивно на работе морских рекрутинговых компаний», - сказал генеральный директор «Всеукраинского объединения рекрутинговых компаний» Вячеслав Кисловский.

При этом президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойников, присутствовавший на круглом столе, отметил, что морской рекрутинг является одной из наиболее прозрачных отраслей трудоустройства высококвалифицированных кадров за границей.

«Это малый, очень малый участок сферы трудовой миграции. Сколько всего моряков у нас? 100-120 тыс. на всю Украину, из которых 76 тысяч было трудоустроено через официальные крюинговые компании. Цифры, на мой взгляд, очень даже хорошие. Рынок относительно небольшой, он зарегулирован, и мошенников там достаточно хорошо видно. Если же мы говорим о рынке «пешеходов» (трудовая миграция, не связанная с мореплаванием - УНИАН), где нет требований к квалификации моряков, офицерского состава, - любой человек может получить рабочую визу и выехать в любую страну. Каким образом сопряжена работа легальных компаний с организацией нелегальных каналов торговли людьми? Абсолютно никаким», - подчеркнул Воскобойников.

Представители рынка и эксперты, присутствовавшие на круглом столе, призвали выделить моряков в отдельную категорию, поскольку их деятельность нельзя называть трудовой миграцией - моряки и их семьи постоянно проживают на территории Украины, лишь выполняя при этом свои обязанности по договору найма вне страны. Кроме того, моряки проходят жесткий квалификационный отбор и должны отвечать требованиям международного законодательства.

«Квалификация моряка проходит многоуровневую проверку, начиная с тренажерного центра. Затем идет крюинг, где его опять прогоняют через все необходимые проверки. Если что-то не так - выставляют рекламацию (претензию) крюеру, который прислал неквалифицированного моряка, и его просто списывают с борта. Я бы рассматривал этот вопрос в контексте «высоковалифицированный специалист - низкоквалифицированный специалист». Моряка и «пешехода» вместе складывать - это средняя температура по больнице», - отметил и.о. начальника инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков Министерства инфраструктуры Украины Павел Буланович.

Как сообщал УНИАН, по данным Международной организации по миграции, объем средств, которые украинские трудовые мигранты переводят на родину, превышает все инвестиции в украинскую экономику иностранных компаний и помощь международных доноров вместе взятых.

Согласно исследованию социологической группы «Рейтинг», 40% украинцев готовы выехать за границу на временную работу, 25% - уже интересовались возможностью работать вне Украины.