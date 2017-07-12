Предприниматель Николай Блошко просит расследовать факт незаконного завладения недвижимостью семьей одного из заместителей главы АП (видео)

Киев. 12 июля. УНИАН. В Генеральную прокуратуру, НАБУ и НАПК обратился предприниматель Николай Блошко с просьбой расследовать факт незаконного завладения домом и двумя земельными участками в Киеве семьей одного из заместителей главы Администрации президента Украины.

Сегодня во время пресс-конференции в УНИАН с соответствующим призывом к правоохранительным структурам обратился Николай Блошко.

По его словам, в результате незаконных действий семья чиновника за 78 тыс. грн приобрела фирму с активами более чем 100 млн грн, которой принадлежат права на дом размером 840 кв. м и два земельных участка на ул. Добровольческих батальонов в Киеве.

Как отметил Блошко, незаконная схема была реализована через двух судей, которым, по его мнению, давались соответствующие указания, и с привлечением нескольких фирм, которые перепродавали имущество предпринимателя друг другу.

В свою очередь адвокат предпринимателя Тарас Нестеришин отметил, что судебные процессы, инициированные собственниками имущества, сводятся на нет из-за давления на судей.

По словам адвоката, сейчас, несмотря на решение Апелляционного суда Днепропетровской области, которым отменена перерегистрация имущества предпринимателя Блошко на фирму родственников заместителя главы АП, имущество предпринимателю не возвращено.

Учитывая ход событий, Николай Блошко заявил, что оставляет за собой право обращаться за помощью в международные судебные инстанции, а также создать "мощную общественную платформу для защиты граждан от произвола чиновнической и судейской систем".