Правительственная программа развития гидроэнергетики Украины не соответствует европейским стандартам - экологи и эксперты

Киев. 14 июля. УНИАН. Правительственная программа развития гидроэнергетики Украины, предусматривающая увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт, не соответствует европейским стандартам и приведет к негативному влиянию на гидросистему и окружающую среду, на объекты природно-заповедного фонда, заявил на пресс-конференции в УНИАН председатель Национального экологического центра Украины, доктор биологических наук Ярослав Мовчан.

«Реализация Программы развития гидроэнергетики грозит окончательным уничтожением крупнейших рек Украины, бесчисленного количества природных, культурно-исторических памятников украинского народа, приведет к принудительному переселению тысяч людей, крайне обострит и так тяжелую ситуацию с поставками питьевой воды в стране», - сказал Мовчан.

По его мнению, Украина должна развивать солнечную и ветровую энергетику и по примеру Европы внедрять экосистемный подход. Кроме этого Украине необходимо соблюдать собственное законодательство и международные обязательства, приняв которые, наша страна обязалась учитывать аспект влияния на окружающую среду.

Присутствовавший на пресс-конференции кандидат геологических наук Руслан Гаврилюк сообщил, что Национальный экологический центр Украины сейчас осуществляет проект «Развитие гидроэнергетики Украины - общественный анализ в контексте евроинтеграционных процессов», направленный на общественную оценку правительственной программы развития гидроэнергетики с использованием инструментов, предусмотренных Соглашением об ассоциации с ЕС.

Он сообщил, что проект реализуется под эгидой украинской стороны Платформы гражданского общества Украина-ЕС и Украинской национальной платформы Форума Восточного партнерства, и финансируется Европейским Союзом и Международным фондом «Возрождение» в рамках проекта «Общественная синергия».

«Подчеркиваем, что гидроэнергетика в украинских условиях не только губительна для окружающей среды и людей, но также неэффективна с точки зрения современной экономики и науки. Новые проекты должны приниматься по экологическим и энергетическим стандартам европейского сообщества, быть публичными и прозрачными, проходить экспертную оценку соответствия принципам устойчивого развития. Мы должны найти влиятельные инструменты и рычаги влияния общественности на власть, и об этом также говорится на нашем семинаре», - сказал Гаврилюк.

Присутствовавшая на пресс-конференции климатолог, доктор географических наук Светлана Бойченко отметила значительные климатические изменения, подчеркнув, что уменьшается водность украинских рек и строительство новых гидроэнергетических мощностей выглядит на этом фоне нелогичным.

«Функционирование существующих гидроэнергетических объектов и управление ими, строительство новых должно выполняться с учетом негативных тенденций в окружающей среде, которые могут быть спровоцированы изменениями климата. Прежде всего это интенсификация процессов аридизации климата, что приводит к уменьшению водности рек», - сказала Бойченко.

В свою очередь кинорежиссер Михаил Ильенко обратил внимание на возможный вред, который будет нанесен культурно-заповедному фонду в случае реализации правительственной программы.

«В результате нынешних планов правительства мы можем потерять значительные культурные и исторические достопримечательности нашего народа. В частности, неприемлемой надо назвать идею сооружения Каневской ГАЭС, которая уничтожит село Бучак. Оно должно стать национальным историко-культурным и туристическим объектом, хранить память о нашем прошлом и нашу культуру для потомков. У нас должен быть свой проект «пути Сантьяго», это способ борьбы с уничтожением нашей памяти. У нас должна быть создана Тарасова тропа - и она должна проходить этими местами. Надо этими идеями объединять общество», - сказал Ильенко.

Присутствовавший на пресс-конференции депутат Каневского горсовета Юрий Гамалий также призвал правительство остановить внедрение программы развития гидроэнергетики в Украине.

«Программа не была представлена и согласована с позицией местных общин. Нас не информировали согласно требованиям международных конвенций о рисках и угрозах таких проектов. Призываем местные общины, землям которых угрожают агрессивные намерения гидроэнергетиков, объединиться и встать на защиту своего естественного права жить на своей земле, также призываем общественные организации оказывать организационную и правовую помощь общинам в противодействии деятельности гидроэнергетиков. К сожалению, наша власть понимает только язык силы», - сказал Гамалий.

Как сообщал УНИАН, 13 июля 2016 года Кабинет министров Украины утвердил программу развития гидроэнергетики до 2026 года, предусматривающую увеличение в 2 раза ее доли в энергетическом балансе страны - до 15,5%, а также увеличение производственных мощностей на 3500 МВт (на данный момент гидроэлектростанции генерируют около 5000 МВт).

Целью программы является увеличение устойчивости, надежности и эффективности работы Объединенной энергосистемы Украины, ее интеграция в европейскую энергосистему, уменьшение потребления энергетического топлива и вреда для окружающей среды.

Программа предусматривает реконструкцию существующего оборудования, а также строительство Днестровской гидроаккумулирующей станции, Каневской гидроаккумулирующей станции, Каховской гидроэлектростанции и Верхнеднестровского каскада.

Заявленный объем финансирования программы составляет 83,7 млрд грн, из которых 48,7 млрд грн должны быть получены от международных финансовых организаций.

Экологи неоднократно призывали ввести мораторий на внедрение данной программы из-за потенциального вреда, который в результате ее реализации может быть причинен гидросистеме и окружающей среде, а также объектам природно-заповедного фонда нашей страны.