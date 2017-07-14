Активисты и члены Общественного совета просят АП уволить представителя президента в Крыму и открыть конкурс на замещение должности (видео)

Киев. 14 июля. УНИАН. Активисты просят Администрацию президента Украины Петра Порошенко уволить представителя президента в Крыму Наталию Попович и объявить о начале открытого конкурса на замещение этой должности.

Об этом на пресс-конференции "Кто мешает деоккупации Крыма" в УНИАН сказали участники гражданской инициативы "Общественный совет по вопросам Крыма".

В частности, активисты сообщили, что в Херсоне с понедельника, 10 июля, проходит акция протеста против бездеятельности Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, которое возглавляет Попович. Акция носит бессрочный характер.

Участники общественного совета рассказали, что в течение всей этой недели ни им, ни приехавшим на материковую территорию Украины крымчанам не удается попасть в помещение представительства и пообщаться с его руководителем. Крымчане не могут переоформить те или иные документы, решить определенные вопросы, и даже получить консультацию. Двери на входе в представительство постоянно закрыты. Они утверждают, что таким образом представитель президента устранилась от исполнения своих обязанностей.

Кроме того, по их мнению, общаясь с крымчанами и переселенцами из Крыма, представительство могло уже давно хорошо изучить все проблемные вопросы, чтобы потом выступить с инициативой их урегулирования.

Как рассказал общественный и политический деятель, координатор общественной организации "Автомайдан Киев" Дмитрий Карп, бездеятельность Представительства президента свидетельствует, что государственные чиновники не стремятся к деоккупации Крыма.

По его словам, Попович, пребывая на одной из ключевых должностей единственного оставшегося легитимного органа, на протяжении трех с лишним лет с момента оккупации и аннексии Крыма не работает в должном направлении, «фактически полностью устранившись от какой-либо работы не только по деоккупации Крыма, но и даже в мельчайших вверенных в ее ведомство моментах в работе с временно переселенными лицами".

При этом он рассказал, что в течении всех дней этой недели рядовые сотрудники представительства, в т.ч. человек, представившийся главным специалистом аналитического отдела, создавали провокации. По его словам, каждый день возникали ситуации, когда со стороны работников Представительства президента осуществлялись вызовы полиции по ложным сообщениям, вызовы саперов с утверждениями, что якобы здание представительства заминировано. Но, вместе с тем, как утверждает Карп, по приезду сотрудников соответствующих органов также не пускали в помещение представительства.

В этой связи правозащитник, координатор ОО "Автомайдан Киев" Екатерина Кувита сказала, что “полицию вызывают представители Наталии Попович каждый день по 10-12 раз”. “Вызывают всех подряд, они нажимают кнопку, полиция охраны приезжает с автоматами, они вызывают патрульную полицию, они вызывают участковых, всех подряд. Они блокируют работу правоохранителей Херсонщины. Возле представительства по 10-15 людей должны постоянно находиться. Они постоянно вызывают новые патрули, потом от них прячутся”, - заявила Кувита.

В свою очередь, председатель “Общественного Совета по вопросам Крыма” Изет Гданов, который делегирован председателем Меджлиса крымскотатарского народа, по скайп-связи из Херсона сказал, что сегодня вызовы полиции по ложным утверждениям продолжались, но в Представительстве дали отказ полицейским на вход в здание учреждения. “Полицейские были очень возмущены таким поведением. Более того, нами зафиксированы факты, когда работники представительства в прямом смысле этого слова убегали от полицейских, провоцировали, писали какие-то выдуманные заявления. Полицейские зафиксировали, задокументировали факт того, что правоохранителям было отказано в доступе в государственную структуру”, - утверждает Гданов.

Также он сказал, что в доступе было сегодня оказано и гражданам Украины, которые пришли за помощью.

Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев сказал: “Я не знаю, сколько стоит каждый вызов следователя, пожарных, взрывотехников и еще участковых… Я считаю, что эти люди должны понести наказание согласно административному или уголовному кодексу за такое поведение. Они должны из личных средств компенсировать приезд туда специальных служб”.

“Можно долго смотреть эти видео и удивляться, потому что кажется, что такого не может быть. Но, уважаемые господа из Администрации президента, уважаемый президент Петр Алексеевич Порошенко, такое не может продолжаться больше ни одного дня. Это такой позор, люди вокруг ходили, и многие переселенцы из Крыма говорили такие слова в адрес власти, которые я не решусь здесь повторить”, - сказав Муждабаев.

Вместе с тем, координатор ОО "Автомайдан Киев" Карп добавил: “Я говорю о том, что фактически нахождение такого чиновника, который подобным образом работает, – это полная дискредитация президентской ветки власти”.

Участники "Общественного совета по вопросам Крыма" также утверждают, что Представительство президента Украины в АР Крым также устранилось от сотрудничества с Меджлисом крымскотатарского народа и от взаимодействия работы с общественными организациями.

“Честно говоря, когда мы ехали туда, мы не ожидали вообще такого поведения. Мы понимали, что человек три года ничего не делал, просто просиживал штаны, получал деньги и тратил грантовые средства, которые они получили в непонятном направлении, но мы не представляли, что это просто филиал сумасшедшего дома”, - заявил Карп.

В этой связи общественники считают, что Попович демонстрирует полное неуважение к людям, к их проблемам, хамское отношение к средствам массовой информации и гражданскому обществу. Правозащитник Кувита рассказала, что Попович в Херсоне не давала ни одной пресс-конференции для СМИ, начиная с мая 2014 года. “Местные органы власти - почти никто из них не видел Наталию Попович, хотя пытались связаться. Единственный орган, который постоянно видит Наталию Попович, это мэрия, куда она каждую неделю ходит и требует служебную квартиру”, - сказала Кувита.

Кроме того, активисты говорят, что представитель президента в Крыму не поддерживает коммуникации с правоохранительными органами, созданными по Крыму. “Мы были у всех и разговаривали со всеми, и мы понимаем, что на сегодняшний день представители правоохранительных органов полностью поддерживают нас в наших начинаниях, что необходимо срочно менять данного человека на этой должности”, - отметил Карп.

"Общественный совет по вопросам Крыма" выступает за увольнение Наталии Попович и объявлению конкурса на замещение этой должности, резюмировали участники пресс-конференции.