Наиболее ответственной фракцией в Верховной Раде по количеству выполненных обещаний является "Народный фронт" - эксперты

Киев. 18 июля. УНИАН. Наиболее ответственной фракцией в Верховной Раде по количеству выполненных обещаний является "Народный фронт".

Об этом политический эксперт Валентин Гладких сообщил на пресс-конференции в УНИАН по результатам анализа деятельности депутатов, проведенного аналитическим порталом "Слово и дело".

"Как ни парадоксально... Наиболее ответственной фракцией в Верховной Раде сейчас является фракция "Народный фронт", которая выполнила 48% своих обещаний", - сказал эксперт.

Он отметил, что большинство выполненных "Народным фронтом" обещаний касались укрепления обороноспособности страны, и ситуация заставляла выполнять эти обещания.

По словам Гладких, анализ показывает, что чем больше провластные фракции имеют властных полномочий, тем больше они имеют возможностей для выполнения обещаний.

Гладких сообщил, что на втором месте - фракция "Объединение "Самопомич", которая выполнила 42% своих обещаний, на третьем – фракция "Батькивщина" - 31%.

По его словам, фракция "Блок Петра Порошенко" выполнила 30% обещаний, которые давали депутаты из ее состава.

Такой же процент выполнения обещаний у внефракционных парламентариев.

Кроме того, Гладких сообщил, что депутаты от Радикальной партии выполнили лишь 24% своих обещаний, из группы "Воля народа" - 14%, из группы "Видродження" - 13%, а "Оппозиционный блок" выполнил лишь 7% своих обещаний.

В свою очередь главный редактор аналитического портала "Слово и дело" Екатерина Питенина уточнила, что, согласно методике, по которой делалось исследование, оппозиционные силы также имели все шансы добиться высокого уровня ответственности, поскольку под категорию обещаний попадают также обязательства не делать чего-то, а не только обещания что-либо сделать.